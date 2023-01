Funerali solenni per il papa emerito Ratzinger, morto sabato 31 dicembre a 95 anni. Il mondo ha salutato il pontefice teologo.

Tutti gli occhi su Papa Francesco che ha presieduto il rito (il funerale è stato celebrato dal cardinale Giovanni Battista Re) e sui capi di Stato e le teste coronate. È stato un evento globale . Un giovedi romano che sarà difficile dimenticare. Per la solennità dell’evento, per il record di visite al feretro, per la folla che ha seguito la celebrazione iniziata alle 9.30 a San Pietro e per il grido dei fedeli:”Santo subito”.

SANTA SEDE BLINDATA, NUMERI ECCEZIONALI

Mille agenti in campo e divieto di sorvolo sull’ area di Piazza San Pietro, presenti le due delegazioni ufficiali italiana ( Mattarella e Meloni), e tedesca (il presidente Frank-Walter Steinmeier e il Cancelliere Olaf Scholz). Sono intervenuti anche tanti capi di Stato. La regina Sofia di Spagna, il re del Belgio, i presidenti di Polonia, Ungheria, Slovenia e del Portogallo. I ministri di Francia e Croazia.

Per gli Stati Uniti d’America era presente l’ambasciatore USA in Vaticano Joe Donnelly. Ben 3700 i sacerdoti concelebranti, 10 i vescovi dalla Germania, oltre 1.000 i giornalisti accreditati arrivati anche dall’Asia , dall’Africa e dal Sud America. Diverse le delegazioni delle altre religioni come il Patriarcato di Mosca, l’ Imam Pallavicini della comunità religiosa islamica italiana, e anche una delegazione ebraica di Roma.

PIAZZA SAN PIETRO GREMITA E SICURA PER I FUNERALI

Eccezionali le misure di sicurezza garantite da 1.000 agenti. Disposto il divieto di sorvolo sull’area di piazza San Pietro. Solido il presidio ai varchi disposti intorno alla” zona rossa” con “rapin- scan” e metal detector. In cielo elicotteri, sui tetti tiratori scelti. Mobilitati anche i vigili del fuoco,118, polizia locale e Protezione civile. È andato tutto bene.

NELLA BARA MONETE, PALLII E MEDAGLIE

Sono stati inseriti nella bara del Papa Emerito vari oggetti. Insieme al corpo di Benedetto, rinchiuso all’ interno di un cilindro di metallo hanno posto medaglie, monete coniate durante il pontificato, i pallii (i paramenti liturgici) e il ” Rogito”, un breve testo che descrive il pontificato del Papa. La tumulazione è avvenuta nelle Grotte Vaticane in vicinanza dell’Altare Centrale. Cioè nei sotterranei di San Pietro dove sono sepolti molti altri Papi.