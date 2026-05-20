Una giovane impiegata romana ha deciso di denunciare uno youtuber dopo mesi di presunte molestie, minacce e comportamenti ossessivi che avrebbero profondamente condizionato la sua vita quotidiana. La vicenda, emersa nelle ultime ore nella Capitale, riguarda una lunga serie di episodi che la donna avrebbe subito dopo aver respinto le attenzioni dell’uomo.

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato con messaggi insistenti sui social network e continue richieste di contatto. Con il passare delle settimane, però, la situazione sarebbe degenerata fino a trasformarsi in un vero e proprio caso di stalking. La vittima avrebbe raccontato agli investigatori di aver ricevuto telefonate continue, minacce velate e messaggi sempre più aggressivi.

La giovane, spaventata dal comportamento dello youtuber, si sarebbe rivolta alle forze dell’ordine presentando una denuncia dettagliata. Gli investigatori stanno ora analizzando chat, contenuti social e materiale informatico per ricostruire con precisione l’accaduto e verificare eventuali responsabilità penali.

Le presunte minacce e il clima di paura

Secondo la denuncia, l’uomo avrebbe iniziato a controllare costantemente la vita privata della ragazza, monitorando i suoi spostamenti e cercando ripetutamente un contatto diretto anche dopo i rifiuti ricevuti. La vittima avrebbe raccontato di aver vissuto mesi di forte ansia e paura, arrivando persino a modificare le proprie abitudini quotidiane.

Gli inquirenti stanno cercando di capire se lo youtuber abbia utilizzato anche profili falsi o strumenti digitali per continuare a contattare la giovane. Il materiale raccolto potrebbe risultare decisivo per chiarire la portata delle presunte molestie e valutare eventuali provvedimenti cautelari nei confronti dell’uomo.

Il caso riaccende inoltre l’attenzione sull’uso distorto dei social network e delle piattaforme digitali, spesso utilizzate per mantenere comportamenti persecutori difficili da interrompere rapidamente.

Le indagini e gli accertamenti della Procura

La Procura di Roma ha avviato gli accertamenti dopo la denuncia presentata dalla giovane impiegata. Gli investigatori stanno esaminando smartphone, messaggi e account social collegati allo youtuber per verificare la frequenza dei contatti e il contenuto delle comunicazioni inviate.

Nel frattempo la vittima sarebbe stata invitata a documentare ogni eventuale nuovo episodio di contatto o intimidazione. Le autorità stanno inoltre valutando eventuali misure di protezione per evitare ulteriori situazioni di pressione psicologica.

Il caso si inserisce nel crescente numero di episodi di stalking legati al mondo digitale, dove social network e applicazioni di messaggistica permettono ai persecutori di mantenere un contatto continuo con le vittime. Un fenomeno che negli ultimi anni ha portato le forze dell’ordine ad aumentare l’attenzione sui reati persecutori online e sulle molestie via web.