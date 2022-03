Garry Kasparov chi è, età, altezza, moglie, figli, patrimonio, QI, dove è stato sconfitto, vita privata, Instagram. Si tratta probabilmente del più forte scacchista di tutti i tempi. Ma è anche un attivista anti Putin. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, la biografia di Garry Kasparov

Garri Kimovič Kasparov, nato Vajnštejn, è nato Baku il 13 aprile 1963. Allo stato attuale ha dunque 58 anni. E’ del segno zodiacale dell’Ariete. E’ alto 174 centimetri.

Nasce nel 1963 a Baku, capitale dell’allora Repubblica Socialista Sovietica Azera, da padre ebreo, Kim Moiseevič Vajnštejn, e da madre armena. Il padre gli insegna il gioco degli scacchi, dei quali il giovane Garri si rivela un prodigio già all’età di 6 anni. Il padre di Garri muore nel 1971 all’età di 39 anni: per evitare discriminazioni, sua madre gli cambia il cognome da Vajnštejn a Kasparov, russificazione del suo cognome da nubile Kasparjan.

All’età di 7 anni Kasparov iniziò a frequentare il Palazzo dei giovani Pionieri di Baku, venendo notato alcuni anni dopo da Michail Botvinnik che gli permise, all’età di 10 anni, di studiare nella propria scuola di scacchi, affidandolo al maestro Vladimir Makogonov. Makogonov fu fondamentale nello sviluppo del talento posizionale del piccolo Kasparov e gli insegnò a giocare al meglio la difesa Caro-Kann e il gambetto di donna rifiutato.

Nel 1976 Kasparov vinse nettamente il campionato sovietico Junior a Tbilisi con il risultato di 7 punti su 9 partite. L’anno seguente il giovane Garri si confermò campione con un punteggio ancora superiore: 8½ su 9. Durante questo periodo veniva allenato da Aleksandr Šakarov.

Nel 1978 gli fu concesso, in via del tutto eccezionale in virtù dei suoi brillanti risultati giovanili, di partecipare al Sokolsky Memorial tournament a Minsk, un torneo riservato a categorie maggiori. Con grande sorpresa di tutti il giovane scacchista riuscì a vincere il torneo, e lo stesso Kasparov anni dopo dichiarerà che quel torneo fu il punto di svolta della sua vita e lo persuase definitivamente a diventare un professionista degli scacchi.

Lo stesso anno vinse anche un torneo di 64 giocatori a Daugavpils, ottenendo in questo modo un posto per partecipare al prestigioso campionato sovietico di scacchi (il più giovane di sempre a riuscirci), potendo quindi giocare per la prima volta con i migliori giocatori del mondo.

Moglie, figli, Instagram, la vita privata di Garry Kasparov

Kasparov si è sposato tre volte: la prima volta con Masha, da cui ha avuto una figlia, Polina. Poi con Yulia, da cui ha avuto il secondo figlio, Vadim, ed infine con Daria, da cui ha avuto il terzo figlio, Nikolay. Kasparov ha anche un account ufficiale su Instagram.

QI, quanto è intelligente Kasparov

Si ritiene che Kasparov abbia un QI di 190, un risultato che lo renderebbe una delle persone più intelligenti del mondo. Si vocifera però che una volta abbia fatto un test di intelligenza in Germania, ottenendo un risultato notevolmente inferiore (che lo faceva rientrare nella media degli umani).

Quanto guadagna Kasparov?

Secondo la lista di People With Money, Kasparov è il più pagato scacchista al mondo, grazie a guadagni di 82 milioni di dollari tra febbraio 2021 e febbraio 2022, un vantaggio di quasi 50 milioni di dollari sul suo concorrente più vicino.

Dove è stato sconfitto Garry Kasparov?

Era il 10 Febbraio del 1996, quando, dopo tre ore di partita, il campione assoluto di scacchi, Garry Kasparov, venne sconfitto per la prima volta da un computer IBM. La sfida si disputò a Philadelphia (Stati Uniti) e venne usato quello che, all’epoca, venne chiamato “Deep Blue”. Tuttavia il campione del mondo riuscì successivamente a vincere 3 delle restanti 5 partite aggiudicandosi il match per 4-2.

L’anno seguente Kasparov giocò una nuova sfida in sei partite contro una versione aggiornata del supercomputer (soprannominata non ufficialmente Deeper Blue). Il campione del mondo vinse abbastanza agevolmente la prima partita, ma perse la seconda e dopo una sequenza di tre patte perse anche l’ultima in appena 19 mosse, definendola la peggiore sconfitta della propria carriera. Dopo aver perso il match Kasparov polemizzò con la IBM in quanto riteneva che durante la sfida (soprattutto tra la prima e la seconda gara) la forza del computer fosse sensibilmente aumentata, soprattutto in riferimento ad alcune trappole di fine partita in cui il computer era precedentemente caduto.

Per Kasparov questo improvviso aumento delle capacità logiche è spiegabile solo con l’aiuto da parte di un abile giocatore umano, ad aumentare il sospetto inoltre vi era il fatto che la macchina era collocata in un ufficio della IBM e non nella sala in cui si disputavano le partite e che i dati venivano inviati tramite una terza persona. Kasparov chiese di poter esaminare i tabulati dell’elaboratore (diritto previsto dal contratto stipulato prima del match) e di organizzare una rivincita ma la IBM rifiutò entrambe le richieste e ritirò Deep Blue.

L’attività politica di Kasparov, l’arresto e il trasferimento in Croazia

In gioventù Kasparov si costruì una nomea di ribelle politico, al punto che nel 1984 gli fu impedito di andare negli Stati Uniti per affrontare Viktor Korčnoj, segnalazione che da parte della Federazione Sovietica il boicottaggio al rifugiato politico Korčnoj aveva la precedenza sulla carriera del giovane Kasparov. Si iscrisse lo stesso anno al Partito Comunista dell’Unione Sovietica e nel 1987 divenne membro del comitato centrale del Komsomol per poi lasciare il partito nel 1990.

Dopo la caduta dell’Unione Sovietica Garri ebbe parte attiva nella fondazione del Partito Democratico di Russia e supportò attivamente il candidato alla presidenza Boris Eltsin nelle elezioni del 1996.

Verso la metà degli anni 2000 ha poi avuto inizio il suo impegno politico diretto contro il presidente russo, Vladimir Putin, che lo porterà a divenire nel 2005 leader e fondatore del partito Fronte Civile Unito, un movimento sociale e politico ispirato a ideali di liberalismo sociale e socialdemocrazia, fortemente opposto a Russia Unita di Vladimir Putin.

Il 13 aprile 2007, in seguito a dei tumulti scoppiati a Mosca in piazza Puškin, Kasparov è stato prima fermato e poi arrestato dalla polizia russa, perché manifestava, insieme ad altri militanti della coalizione “L’Altra Russia” (un’alleanza trasversale anti-governativa che andava da comunisti a nazionalisti), contro Putin. Kasparov è stato rilasciato dieci ore dopo e in seguito al pagamento di mille rubli di multa (circa 29 euro).

Kasparov viene fermato una seconda volta all’aeroporto di Mosca il 18 maggio dello stesso anno, insieme ad alcuni attivisti de “L’altra Russia”. Essi volevano infatti partire per Samara, dove si stava svolgendo l’incontro tra Russia e Unione europea, con lo scopo di organizzare una marcia del dissenso. Le autorità russe hanno però bloccato Kasparov, i suoi compagni ed anche alcuni giornalisti, impedendo loro di partire.

Il 24 novembre 2007 Kasparov viene arrestato a Mosca per aver partecipato ad una manifestazione non autorizzata, organizzata in vista delle elezioni parlamentari russe. La condanna questa volta è a 5 giorni di carcere.

Il 17 agosto 2012 lo scacchista russo è stato arrestato mentre si trovava con un gruppo di giornalisti e rilasciava delle interviste in prossimità del tribunale di Mosca, davanti al quale era in corso una manifestazione contro l’arresto del gruppo punk rock Pussy Riot.

Kasparov ha dichiarato di essere stato arrestato senza motivo e di essere stato picchiato dagli agenti all’interno del furgone della polizia. Il già campione del mondo è stato successivamente accusato di aver morso alla mano un tenente della polizia impegnato nel suo arresto. Kasparov contesta le accuse e ha mostrato delle riprese video dell’arresto, che mostrano entrambe le mani dell’agente che lo accusa: esse appaiono in perfetta salute prima, durante e dopo l’arresto.

In seguito a questa crescente campagna di intimidazione, Kasparov nel 2013 cominciò a risiedere abitualmente a New York e il 28 gennaio 2014 ottenne la cittadinanza della Croazia, dove da anni trascorreva le vacanze in una sua villa a Makarska.