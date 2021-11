Glen de Vries muore in un incidente aereo. Un mese fa volò nello spazio col capitano Kirk (foto Ansa)

Un mese fa era andato nello spazio insieme al capitano Kirk di Star Trek a bordo di Blue Origin di Jeff Bezos. E’ morto in un incidente aereo l’imprenditore nel campo dei software per la biomedicina Glen de Vries che ad ottobre era volato a bordo di Blue Origin nello spazio insieme a William Shatner, il famoso capitano Kirk di Star Trek. Lo riferisco i media statunitensi.

Le prime ricostruzioni

L’aereo dell’imprenditore, si legge nelle prime ricostruzioni, si è schiantato in New Jersey.

Con l’imprenditore microbiologo (e pilota di aerei nel tempo libero) è morta anche un’altra persona, il 54enne Thomas P. Fischer. I due, secondo la ricostruzione, si trovavano a bordo del monomotore Cessna 172 – velivolo a quattro posti usato per le lezioni di volo – che è caduto giovedì in un’area boschiva di Hampton Township, zona boscosa a poco più di 60 chilometri da New York. Il velivolo era partito dall’aeroporto della contea di Essex a Caldwell ed era diretto al Sussex Airport.

Il tweet di Blue Origin

“Siamo devastati – si legge in un tweet di Blue Origin – nell’apprendere dell’improvvisa scomparsa di Glen de Vries. Ha portato così tanta vita ed energia all’intero team di Blue Origin e ai suoi compagni di squadra. La sua passione per l’aviazione, il suo lavoro di beneficenza e la sua dedizione al suo mestiere saranno a lungo venerati e ammirati”.

Le parole della fidanzata di Jeff Bezos

“Abbiamo incontrato Glen e la sua partner Leah lo scorso mese. Quando è decollato per lo spazio, Leah mi ha stretto la mano così forte da far male. Ripensare a quel momento ora mi spezza il cuore”.

L’incidente, questo è certo, non passerà inosservato tra i complottisti mondiali.