Guerra in Ucraina, il ruolo del sistema satellitare di Elon Musk in appoggio ai soldati di Kiev

Il sistema satellitare Starlink di Elon Musk sta aiutando le forze ucraine attraverso la connessione satellitare. Il servizio viene utilizzato da una unità specializzata di ricognizione aerea per governare i droni. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’unità speciale Aerorozvidka utilizza le connessioni satellitari per attaccare i droni russi e prendere di mira le colonne di carri armati. Nonché rintracciare le loro posizioni.

Elon Musk e la guerra in Ucraina

Il sistema Internet Starlink garantisce che i team di droni possano funzionare anche in caso di interruzioni di Internet o di corrente. Un fenomeno attualmente molto diffuso in Ucraina, a causa della guerra in corso. “La qualità del collegamento è eccellente”, ha dichiarato Mykhailo Fedorov, vice primo ministro ucraino. “Stiamo utilizzando migliaia di terminal con nuove spedizioni in arrivo a giorni alterni”.

Musk ha comunque avvertito gli utenti di Starlink in Ucraina di accedere al sistema solo quando necessario, dato che potrebbero essere presi di mira dagli hacker russi come obbiettivi sensibili. Ha spiegato che Starlink è un obiettivo di alto livello per l’esercito russo: un attacco ai terminali potrebbe ridurre la potenza di fuoco degli ucraini.

La guerra dei satelliti

All’inizio di marzo Elon Musk aveva promesso al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che SpaceX avrebbe inviato più stazioni satellitari Starlink per fornire Internet ad alcune delle città colpite dal paese. E ha mantenuto quanto promesso, finora sono stati consegnati 5.000 terminali, la scorsa settimana da Cape Canaveral sono stati lanciati altri 53 satelliti. Su Twitter, Zelensky ha ringraziato il CEO di Tesla per il supporto e lo ha invitato a visitare l’Ucraina una volta terminata la guerra.