La polizia di New York alla Columbia University per stroncare le proteste a favore di Gaza e non è piaciuta al mondo accademico e della più nobile università americana.

La presidente della Columbia University è stata sottoposta a rinnovate pressioni perché si dimetta dopo che un comitato di supervisione del campus ha criticato aspramente la sua amministrazione per aver represso una protesta filo-palestinese presso la scuola della Ivy League.

La presidente Nemat Minouche Shafik ha dovuto far fronte alle proteste di molti studenti, docenti e osservatori esterni per aver convocato la polizia di New York per smantellare una tenda allestita nel campus dai manifestanti contro la guerra di Israele contro Hamas a Gaza.

Non è un ritorno al mitico 1968, quando una serie di proteste alla Columbia University di New York furono una delle varie manifestazioni studentesche avvenute in tutto il mondo in quell’anno. Le proteste per la Columbia scoppiarono nella primavera di quell’anno dopo che gli studenti scoprirono i legami tra l’università e l’apparato istituzionale che sosteneva il coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. Le proteste portarono allora all’occupazione studentesca di molti edifici universitari e alla definitiva rimozione violenta dei manifestanti da parte del Dipartimento di Polizia di New York City.

Questa volta, dopo un incontro di due ore, il Senato della Columbia University ha approvato una risoluzione secondo cui l’amministrazione Shafik aveva minato la libertà accademica e ignorato la privacy e i diritti al giusto processo di studenti e docenti chiamando la polizia e reprimendo la protesta.

“La decisione… ha sollevato serie preoccupazioni riguardo al rispetto da parte dell’amministrazione della governance condivisa e della trasparenza nel processo decisionale universitario,” .

Il Senato, composto principalmente da docenti e altro personale oltre ad alcuni studenti, non ha nominato Shafik nella sua risoluzione ed ha evitato il linguaggio più duro di una censura.

La risoluzione istituisce una task force che monitorerà le “azioni correttive” che il Senato ha chiesto all’amministrazione di intraprendere per gestire le proteste.

Non c’è stata una risposta immediata alla risoluzione da parte di Shafik, che è membro del Senato ma non ha partecipato alla riunione.

Il portavoce della Columbia, Ben Chang, ha detto che l’amministrazione condivide lo stesso obiettivo del Senato – riportare la calma nel campus – ed è impegnata in “un dialogo continuo”.

La polizia ha arrestato più di 100 persone nel campus della Columbia la scorsa settimana e ha rimosso le tende dal prato principale del campus scolastico di Manhattan, ma i manifestanti sono rapidamente tornati e hanno montato di nuovo le tende, restringendo le opzioni della Columbia sullo smantellamento dell’accampamento.

Da allora, centinaia di manifestanti sono stati arrestati nelle scuole dalla California a Boston mentre gli studenti allestivano campi simili a quello della Columbia, chiedendo che le loro scuole si disinvestessero dalle società coinvolte con l’esercito israeliano.

Venerdì almeno 40 manifestanti sono stati arrestati a Denver presso l’Auraria Campus, un’istituzione condivisa dall’Università del Colorado Denver, dalla Metropolitan State University di Denver e dal Community College di Denver, secondo un comunicato stampa della scuola.

Proteste simili contro le azioni di Israele si sono diffuse all’estero.

Alla prestigiosa Università delle Scienze di Parigi, manifestanti filo-israeliani sono venuti per sfidare gli studenti filo-palestinesi che occupavano l’edificio venerdì. La polizia ha tenuto separate le due parti.

A pochi isolati dalla Casa Bianca, circa 200 manifestanti alla George Washington University sono rimasti riuniti per il secondo giorno venerdì. La scuola ha affermato che gli studenti non hanno seguito le indicazioni per uscire e molti sono stati sospesi e temporaneamente esclusi dal campus.

La Casa Bianca ha difeso la libertà di parola nei campus, ma questa settimana il presidente democratico Joe Biden ha denunciato “proteste antisemite” e ha sottolineato che i campus devono essere sicuri.

Alcuni repubblicani al Congresso hanno accusato Shafik e altri amministratori universitari di essere troppo teneri con i manifestanti e di permettere che gli studenti ebrei venissero molestati nei loro campus.

SCONTRO DEL TEXAS

Il presidente dell’Università del Texas ad Austin, Jay Hartzell, ha dovuto affrontare una reazione simile da parte dei docenti venerdì, due giorni dopo essersi unito al governatore repubblicano Greg Abbott nel chiamare la polizia per sedare una protesta filo-palestinese.

Decine di manifestanti sono stati presi in custodia, ma le accuse sono state ritirate perché le autorità non avevano una causa probabile – o motivi ragionevoli – per effettuare gli arresti, ha detto l’ufficio del procuratore della contea di Travis.

Quasi 200 docenti universitari hanno firmato una lettera in cui esprimono sfiducia nei confronti di Hartzell perché “ha messo inutilmente in pericolo studenti, personale e docenti” quando la polizia in tenuta antisommossa e a cavallo si è mossa contro i manifestanti.

Hartzell ha detto di aver preso questa decisione perché gli organizzatori della protesta miravano a “deturpare gravemente” il campus per un lungo periodo.

Lo scontro in Texas è stato uno dei tanti questa settimana tra manifestanti e polizia convocati dai leader universitari, che affermano che le proteste mettono a repentaglio la sicurezza degli studenti e, a volte, sottopongono gli studenti ebrei ad antisemitismo e molestie.

Gruppi per i diritti civili hanno condannato gli arresti e hanno esortato le autorità a rispettare il diritto alla libertà di parola.

Ma un membro dell’accampamento della Columbia, Khymani James, venerdì si è scusato per aver detto in un video sui social media di gennaio che “i sionisti non meritano di vivere”.

“Quello che ho detto era sbagliato”, ha detto James in una nota. “Ogni membro della nostra comunità merita di sentirsi sicuro senza riserve.” Un portavoce dell’università ha detto che James è stato bandito dal campus e ha dovuto affrontare azioni disciplinari.

Tre manifestanti sono stati arrestati per violazione di domicilio in un accampamento dell’Arizona State University, ha detto l’università