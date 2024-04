La domanda cinese di pelle d’asino sta devastando le comunità africane. La richiesta cinese di una medicina tradizionale nota come e-jiao sta alimentando il massacro di milioni di asini ogni anno, affermano gruppi per il benessere degli animali ed esperti veterinari.

La preoccupazione è anche che gli asini possano diffondere malattie zoonotiche – malattie che possono trasmettersi dagli animali all’uomo – come la brucellosi (un’infezione batterica simile all’influenza) e la leptospirosi (nota anche come malattia di Weil) durante il processo di macellazione o lungo le rotte di spedizione, esperti del settore disse.

L’e-jiao, prodotto utilizzando il collagene estratto dalla pelle dell’asino, è l’ingrediente vitale nei prodotti alimentari e di bellezza che secondo molti consumatori cinesi arricchisce il sangue, migliora il sistema immunitario e previene le malattie. Adolfo Arranz, Han Huang e Farah Master di Reuters hanno parlato con più di una dozzina di esperti, tra cui veterinari e accademici, per esaminare come la domanda di e-jiao si stia diffondendo tra le comunità africane, che dipendono fortemente dall’asino, e come il commercio di pelli continui a crescere nonostante gli sforzi di alcuni Paesi africani per limitarlo.

Tradizionalmente, l’e-jiao era un prodotto di lusso, ricordano Adolfo Arranz, Han Huang e Farah Master Ha guadagnato il favore delle élite durante la dinastia Qing che governò la Cina dal 1644 al 1912. La sua popolarità è aumentata negli ultimi anni in parte grazie al suo utilizzo nella serie televisiva cinese “Imperatrice nel Palazzo”, che è andata in onda nel 2011. La domanda è stata alimentata anche dalla crescente classe media cinese e dall’aumento della popolazione anziana.

Secondo i media statali cinesi, il suo prezzo è aumentato di 30 volte negli ultimi dieci anni, passando da 100 yuan per 500 grammi a 2.986 yuan (420 dollari).

Secondo un rapporto pubblicato a febbraio da The Donkey Sanctuary, un ente di beneficenza britannico dedito al benessere degli animali, l’industria dell’e-jiao richiede circa 5,9 milioni di pelli di asino all’anno, il che esercita una pressione senza precedenti sulle popolazioni locali.

La popolazione di asini in Cina è scesa di oltre l’80%, passando dagli 11 milioni del 1992 a poco meno di 2 milioni, spingendo l’industria dell’e-jiao a procurarsi pelli di asino dall’estero. Nel 1950 il numero degli asini era di 10,3 milioni, nel 2021 è sceso a 1,74 milioni.

Essendo che l’Africa ha la più grande popolazione di asini del mondo, è emersa come la fonte principale di pelli di asino.

L’asino è ampiamente utilizzato come cavallo da lavoro in tutto il continente, in particolare per i trasporti, contribuendo ad alleviare la povertà. Libera molte donne e ragazze dal duro lavoro fisico e dalle faccende domestiche. Il suo ruolo essenziale in molti villaggi africani si scontra con la domanda alle stelle di pelli d’asino in Cina.

Sebbene il governo della Nigeria abbia vietato le esportazioni di asini nel 2019, la macellazione era ancora consentita. Di solito, gli asini vengono portati dal vicino Niger – attraverso il confine settentrionale – in un giorno di mercato, venduti e trasportati su camion nel sud della Nigeria, dove vengono macellati e la pelle esportata in Cina.

L’Unione Africana – il blocco regionale composto da 55 membri – ha dichiarato a febbraio di aver vietato la macellazione degli asini per la loro pelle in tutto il continente. Il prossimo passo è la creazione di politiche da parte delle Comunità economiche regionali (REC) e degli Stati membri per guidare l’attuazione della risoluzione dell’Unione africana, ha affermato Mwenda Mbaka, veterinaria ed esperta di benessere degli animali con sede in Kenya.

La mossa è stata ampiamente apprezzata dai gruppi animalisti e dagli ambientalisti come una pietra miliare verso la protezione degli asini africani. Tuttavia, molti hanno affermato che l’attuazione sarà impegnativa e che esiste il rischio elevato che il commercio illegale continui ad avere luogo.

Anche prima del divieto dell’Unione Africana, alcuni paesi avevano già approvato leggi per frenare il commercio. Botswana, Burkina Faso e Uganda hanno vietato l’esportazione di pelle d’asino mentre la Tanzania nel 2022 ha attuato un divieto di 10 anni sulla macellazione degli asini.

Nonostante i divieti dei singoli paesi e le iniziative volte a regolamentare il commercio della pelle d’asino, il traffico di asini e la macellazione illegale rimangono diffusi.

Un tempo famoso come prelibatezza per i più ricchi, l’e-jiao è ampiamente visto come un superalimento cinese contemporaneo e associato all’offerta di regali, paragonabile al ginseng o al tè costoso. Molti prodotti e-jiao sono prontamente disponibili su piattaforme online comuni come Amazon e Taobao, che vendono articoli tra cui la torta e-jiao alle noci dello Shandong e le palline di sesamo nero e-jiao. I problemi sociali ed economici si amplificarono

L’asino rimane uno dei mezzi più convenienti per trasportare merci e persone in molte comunità rurali africane. Anche in condizioni difficili, gli animali possono percorrere lunghe distanze con carichi pesanti. “Quando la domanda cinese di e-jiao sconvolge questo ruolo, decenni prima che i poveri dell’Africa siano in grado di sostituire gli asini con veicoli meccanizzati, ciò non solo non favorisce la prosperità, ma potrebbe anche comportare un ritorno alla povertà, soprattutto tra le donne”.

La Cina è il principale partner commerciale dell’Africa dal 2009. Il commercio di asini tra Cina e Africa è diventato una questione controversa che potrebbe danneggiare le maggiori aspirazioni della Cina nel Sud del mondo, ha affermato. Un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha detto a Reuters che la cooperazione economica e commerciale tra Cina e Africa si è “sviluppata vigorosamente” negli ultimi anni, portando “benefici tangibili” alle persone di entrambe le parti. “La Cina ha sempre rispettato i desideri dell’Africa nella sua cooperazione e si impegna a raggiungere benefici reciproci e risultati vantaggiosi per tutti”, ha affermato il portavoce, aggiungendo che il governo ha sempre richiesto alle aziende e ai cittadini cinesi di rispettare le leggi e i regolamenti locali.

Tentativi di allevamento Negli ultimi anni, la Cina ha iniziato a rivolgersi a paesi come il Pakistan e l’Afghanistan per procurarsi la pelle d’asino. La maggior parte delle pelli di asino spedite dal Pakistan alla Cina fanno parte di un commercio sotto copertura, ha affermato Muhammad A. Kavesh, direttore del South Asia Research Institute presso l’Australian National University.

A differenza dei maiali e delle mucche, gli asini sono molto lenti a riprodursi, affermano gli esperti di animali. Le femmine, conosciute come Jennies, rimangono incinte per circa 11-14,5 mesi e poi in genere danno alla luce un solo puledro. La creazione di un sistema agricolo in grado di fornire tutti i 5,9 milioni di pelli necessarie ogni anno per produrre l’e-jiao potrebbe richiedere più di due decenni, ha affermato The Donkey Sanctuary. La femmina impiega più di due anni e mezzo per raggiungere l’età sessuale. Gli asini impiegano più di 2,5 anni per raggiungere la maturità sessuale e, dopo la gravidanza, hanno bisogno di 11-14,5 mesi per dare alla luce un puledro.

Al contrario, i maiali in genere necessitano solo di 5-6 mesi per raggiungere la maturità sessuale, con un periodo di gestazione di soli 114 giorni. Boom dell’industria e-jiao in Cina Secondo il quotidiano governativo China Daily, l’E-jiao ha una storia di 3.000 anni nella provincia settentrionale dello Shandong. La provincia rappresenta circa il 90% della produzione cinese di e-jiao. Secondo i media statali cinesi, l’e-jiao è un “patrimonio culturale nazionale” ed è uno dei prodotti più importanti nel settore della medicina tradizionale cinese.