Hamas conosceva a fondo i segreti dell’esercito israeliano. Così gli uomini armati di Hamas hanno fatto irruzione in Israele in un’operazione altamente organizzata e meticolosamente pianificata che ha suggerito una profonda conoscenza delle debolezze di Israele.

Hamas è riuscita a sorprendere e a sconfiggere l’esercito più potente del Medio Oriente, facendo irruzione oltre il confine, invadendo più di 30 miglia quadrate, prendendo più di 150 ostaggi e uccidendo più di 1.300 persone nel giorno più mortale per Israele nei suoi 75 anni di storia.

Con una pianificazione meticolosa e una straordinaria consapevolezza dei segreti e delle debolezze di Israele, Hamas ha sopraffatto il fronte israeliano con Gaza poco dopo l’alba di sabato 7 ottobre 2023. A leggere la ricostruzione fatta dal New York Times, viene da pensare a un mezzo 8 settembre.

Usando i droni, Hamas ha distrutto le principali torri di sorveglianza e comunicazione lungo il confine con Gaza, determinando ampi punti ciechi all’esercito israeliano. Con esplosivi e trattori, Hamas ha aperto varchi nelle barricate di confine, consentendo a 200 aggressori di riversarsi nella prima ondata e ad altri 1.800 più tardi quel giorno, dicono i funzionari. In motocicletta e su camioncini, gli aggressori hanno fatto irruzione in Israele, travolgendo almeno otto basi militari e sferrando attacchi terroristici contro i civili in più di 15 villaggi e città.

Il risultato è stata una serie sconcertante di atrocità e massacri, in quella che il presidente israeliano, Isaac Herzog, descrisse come la peggiore uccisione di massa di ebrei in un solo giorno dall’Olocausto.

Così Hamas ha infranto l’aura di invincibilità di Israele e ha ribaltato l’ipotesi secondo cui Hamas, da tempo designato come gruppo terroristico da Israele e da molte nazioni occidentali, fosse gradualmente diventato più interessato a governare Gaza che a usarla per lanciare grandi attacchi contro Israele.

Hamas ha fatto credere agli israeliani che fosse “impegnato a governare Gaza”, ha detto lunedì Ali Barakeh, un leader di Hamas, in un’intervista televisiva. “Nel frattempo, sottobanco, Hamas si stava preparando per questo grande attacco”, ha aggiunto.

Un documento di pianificazione di Hamas, trovato dai soccorritori israeliani in un villaggio, ha mostrato che gli aggressori erano organizzati in unità ben definite con obiettivi e piani di battaglia chiari.

Un plotone aveva designato navigatori, sabotatori e autisti, nonché unità di mortaio nelle retrovie per fornire copertura agli aggressori, mostra il documento.

Il gruppo aveva un obiettivo specifico – un kibbutz – e gli aggressori avevano il compito di assaltare il villaggio da angolazioni specifiche. Avevano stime su quante truppe israeliane erano di stanza nelle postazioni vicine, quanti veicoli avevano a loro disposizione e quanto tempo ci sarebbe voluto alle forze di soccorso israeliane per raggiungerli.

Il documento è datato ottobre 2022, suggerendo che l’attacco era stato pianificato da almeno un anno.

Altrove, secondo quattro alti ufficiali e funzionari, altri aggressori sono stati posizionati ai principali incroci stradali per tendere un’imboscata ai rinforzi israeliani.

Alcune unità avevano istruzioni specifiche per catturare israeliani da utilizzare come merce di scambio in futuri scambi di prigionieri con Israele.

“Prendete soldati e civili come prigionieri e ostaggi con cui negoziare”, afferma il documento.