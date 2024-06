Il caldo uccide e fa paura, dopo il guru inglese delle diete, anche un ex poliziotto è morto su un’isola greca stroncato dalla eccessiva temperatura. Il primo, Michael Mosley, aveva 67, si è accasciato a pochi metri dal mare e da un bar, aveva lasciato il telefono a casa. Il secondo, Eric Calibet, 59 anni, il telefono lo aveva, anzi ne aveva due, ma gli sono nancate le forze per usarlo.

Nuovi dettagli sono stati diffusi dalla Polizia greca sugli ultimi istanti di Mosley. Mosley aveva deciso di tornare a casa a piedi invece che in barca con moglie d amici. Una passeggiata di un’ora che si è tradotta in un vagare di due ore tragicamente concluso.

Per una beffa del destino, l’ultima intervista radiofonica di Mosley aveva per tema come vivere una buona vita.

Il suo corpo, però, è stato scoperto solo dopo quattro giorni, in una zona rocciosa vicino a un ristorante sulla spiaggia di Agia Marina.

Michael Mosley, rivela Bradley Jolly sul Mail, si trovava in una posizione utilizzata per prevenire gli svenimenti prima di morire per “cause naturali”, seguendo il consiglio medico di routine di sdraiarsi con le gambe sollevate per aiutare a fermare gli svenimenti.

Si stima che l’ora della morte sia avvenuta intorno alle 16:00, ora locale, di mercoledì 5 giugno. Aveva lasciato gli amici sulla spiaggia di Agios Nikolaos intorno alle 13:30 per fare una passeggiata.Secondo quanto riferito, il filmato trovato in un bar sulla spiaggia ad Agia Marina mostra quello che sembra essere il medico televisivo che scende lungo un pendio roccioso vicino a una recinzione prima di scomparire dalla vista.

Il dottor Michael Mosley era consapevole che avrebbe fatto molto caldo: ha preso la precauzione di portare un ombrello per ripararsi dal calore radiante del sole e ha portato anche una bottiglia d’acqua. Ma lo sforzo necessario per tornare al luogo in cui si trovava era forse sottostimato.

Mosley si è allontanato da una spiaggia dell’isola intorno alle 13:30 di mercoledì 5 giugno, nel mezzo di una torrida ondata di caldo mediterraneo, prima camminando verso un villaggio vicino e poi tentando un trekking su un terreno roccioso.

Poche ore dopo la sua partenza, le riprese della CCTV di un vicino ristorante sulla spiaggia di Agios Marina hanno mostrato l’amato medico televisivo scendere un pendio roccioso prima di riposarsi definitivamente.

Il medico legale Grigoris Leon ha detto al quotidiano greco Ta Nea : “La cosa più probabile in queste condizioni è che una persona di questa età cammini sotto il sole e in un ambiente roccioso, ad un certo punto il corpo sarà esausto”.

Prima del suo rapporto finale, ha detto al giornalista: “La causa più probabile della morte è naturale”.

Eric Calibet, 59 anni, un turista americano, già vice sceriffo a Los Angeles, è scomparso martedì dopo aver deciso di fare un’escursione in solitaria sull’isola greca di Amorgos, riferiscono Abigail O’Leary e Liam Buckler.

Secondo i media greci, l’ufficiale di polizia in pensione ha lasciato l’insediamento portuale di Aegilali poco dopo le 7 del mattino.

Si ritiene che fosse diretto a Katapola, il porto principale dell’isola, a circa quattro ore di cammino da dove era partito. Ma non è mai tornato e otto ore dopo un amico si è preoccupato e ha denunciato

Martedì pomeriggio è stata avviata una ricerca con la chiamata di rinforzi dall’isola di Naxos. La polizia ha anche richiesto dati agli operatori di telefonia mobile nel tentativo di determinare l’ultima posizione nota dell’uomo. Le autorità non sono riuscite a contattare Calibet tramite nessuno dei suoi due telefoni cellulari.

Secondo quanto riportato dai media locali, l’ultimo messaggio che ha inviato è stato a sua sorella e conteneva l’immagine di un cartello stradale.