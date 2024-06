Il troppo caldo è la probabile causa della assurda morte del guru delle diete inglese, Michael Mosley, su un dirupo scosceso in un’isola greca di poche decine di chilometri quadrati. Mosley aveva 67 anni. Era un divo della tv britannica e collaboratore del Daily Mail.

Era sull’isola di Symi con la moglie. Mercoledì, dopo una nuotata, aveva deciso di tornare a casa a piedi da solo ma forse ha sbagliato strada finendo nella pietraia. Il termometro segnava 40 gradi. Si è sentito male, cadendo a pochi metri dal recinto di un bar e dal mare. Non ha potuto chiedere aiuto perché aveva lasciato il telefono a casa.

Lo hanno trovato dopo cinque giorni di ricerche.

La moglie di Michael Mosley ha confermato che ha preso la strada sbagliata, ha fatto una “scalata incredibile ed è crollato in un punto dove non poteva essere facilmente visto dalle squadre di ricerca.

Il corpo di Mosley è stato scoperto domenica in una zona rocciosa accanto ad Agia Marina, sull’isola di Symi, a circa 30 minuti a piedi dal villaggio di Pedi dove Mosley è stato visto l’ultima volta.

Il corpo era disteso a faccia in su a circa 90 metri dalla costa.

Si ritiene ora che il dottor Mosley sia morto meno di due ore dopo aver lasciato la moglie dalla spiaggia di San Nicola, sull’isola greca di Symi, mercoledì scorso alle 13:30.

Sua moglie, Clare Bailey, anche lei medico, lo aveva salutato dopo aver trascorso la mattinata sull’idilliaca spiaggia con gli amici, arrivati ​​proprio il giorno prima per una settimana di vacanza.

La camminata da St Nicholas a Pedi è di circa un miglio e mezzo e il dottor Mosley non ha impiegato più di 15 minuti, ed è stato avvistato dalle telecamere a circuito chiuso in diversi punti mentre camminava lungo il lungomare.

La polizia è riuscita a rintracciarlo grazie ad un caratteristico ombrello che portava con sé, dopo essere stata informata da un lavoratore del bar sulla spiaggia St Nicholas.

È stato avvistato dalla CCTV alle 13:42 di quel giorno mentre passava davanti al bar Kamares, poi cinque minuti dopo è stato visto dalle telecamere del ristorante Katsaras.

Poi alle 13:52 è stato fotografato mentre passava davanti al Blue Corner Cafe, prima che l’ultima immagine CCTV alle 14 lo mostrasse mentre passava davanti alla casa del proprietario di un supermercato.

Due addetti alla sicurezza che osservavano un gommone ad alta velocità lo hanno sorpreso mentre passava e si dirigeva verso l’inizio del sentiero per Agia Marina.

Con temperature che sfioravano i 40°C e con un avviso di caldo eccessivo in atto da parte del servizio meteorologico greco, il dottor Mosley è partito per Symi ma ha commesso l’errore di provare a prendere un difficile percorso di montagna.

Una volta a Pedi c’era una facile opzione per tornare a Symi, seguendo la strada principale: sebbene non così panoramica, offre riparo e posti dove fermarsi per riposarsi e bere.

Invece il dottor Mosley ha deciso di proseguire e prendere la strada interna che sale da Pedi fino a un’altezza di circa 60 metri prima di scendere verso una spiaggia artificiale ad Agia Marina.

È stato qui che purtroppo il corpo del dottor Mosley è stato ritrovato poco dopo le 10 di domenica.

Mercoledì il medico era con gli amici sulla spiaggia di Agios Nikolaos prima di andare da solo a fare una passeggiata al centro dell’isola. Per una beffa del destino i quattro figli di Mosley, Alex, Jack, Dan e Kate, giunti sull’isola dopo l’allarme della sua sparizione, erano arrivati a soli 100 metri dal luogo in cui è stato trovato il corpo del padre.

Sembrava che Mosley avesse camminato lungo il perimetro del bar sulla spiaggia di Agia Marina e si stesse dirigendo verso il mare. La temperatura in quel momento era intorno ai 40°C e anche se aveva con sé una bottiglia d’acqua, il caldo avrebbe reso il tutto incredibilmente difficile. Al momento della sua scomparsa c’era stato un avviso di caldo eccessivo da parte dell’ufficio meteorologico greco, con temperature previste che avrebbero raggiunto i 38°C, cosa insolita per l’inizio di giugno.

Il cameriere di un bar lì vicino, Ilias Tsavaris ha detto che era stato mandato a dare un’occhiata in seguito all’allarme del sindaco quando ha visto il “luccichio di un orologio” e un corpo.

Il sindaco Eleftherios Papakaloudoukas aveva accompagnato un gruppo di giornalisti ad Agia Marina ma stava tornando a Pedi quando si guardò indietro e vide qualcosa di insolito sugli scogli. Ha quindi chiamato il ristorante sulla spiaggia e ha allertato il personale che si è precipitato verso ciò che aveva visto con un gruppo di giornalisti britannici rimasti indietro.

Il cameriere che ha trovato il corpo, Tsavaris, ha detto: ‘Il sindaco era stato qui per rilasciare interviste ai media e poi era partito su una barca per tornare a Pedi. ‘Dal mare ha visto qualcosa di insolito e poi ha chiamato il ristorante e ha chiesto di controllare. “Sono stato mandato lassù e mentre giravo la recinzione per salire ho visto il luccichio di un orologio e nello stesso momento ho visto il corpo.” Il primo allarme per il dottor Mosley è stato dato giovedì alle 10.30 e a mezzogiorno tutti i servizi di emergenza si erano uniti alle ricerche sulla piccola isola di Symi.

Il medico è stato visto lasciare la spiaggia di San Nicola verso la città di Pedi, attraverso un sentiero roccioso con tratti ripidi. Le riprese delle telecamere a circuito chiuso lo hanno mostrato mentre passava davanti a un bar della città, a nord-est dell’isola turistica di Symi. La polizia crede che Mosley stesse probabilmente camminando verso la città di Symi, a ovest di Pedi, ma abbi preso una svolta sbagliata e sia finito su un sentiero di montagna “pericoloso” in direzione nord. Il dottor Mosley e sua moglie era sbarcati martedì sull’isola di 52 chilometri quadrati e sarebbero rimasti per una settimana con una coppia che ha una casa a Symi Town.

Mercoledì mattina le due coppie hanno preso una barca lungo la costa. Si sono fermati alla spiaggia di San Nicola dove il guru della dieta è andato a fare una nuotata in mare prima di decidere di percorrere a piedi i 3,5 chilometri che li avrebbero riportati a casa alle 13:30. Aveva lasciato il telefono a casa dei loro amici e quando la moglie e la coppia tornarono alla proprietà, scoprirono che il dottor Mosley non era tornato e il suo cellulare era dove lo aveva lasciato.

Il sindaco di Symi Lefteris Papakalodoukas ha detto che la zona in cui è scomparso il presentatore è stata considerata “difficile in quanto è piuttosto rocciosa”. “È tornato dalla spiaggia, alcune persone lo hanno visto ma poi si sono perse le sue tracce”, ha detto, aggiungendo che Mosley “voleva tornare a piedi dalla spiaggia, ma è una distanza di circa un’ora e mezza e ci sono scorciatoie che potrebbe aver preso’. Papakalodoukas ha dichiarato al giornale locale Kathimerini che le alte temperature sull’isola mercoledì erano “insopportabili” e che “si potrebbe facilmente svenire in tali condizioni”. Il servizio meteorologico greco ha emesso un avviso di caldo eccessivo il giorno della scomparsa del signor Mosley.

Nato a Calcutta, in India, il dottor Mosley ha frequentato un collegio in Inghilterra prima di leggere PPE a Oxford. Ha provato a dedicarsi all’investment banking, ma si è riqualificato come medico prima di unirsi alla BBC come assistente produttore tirocinante. Ha sposato Clare Bailey nel 1987, dopo essersi conosciuti alla facoltà di medicina, e hanno avuto quattro figli. Il dottor Mosley ha realizzato una serie di documentari scientifici e storici nell’arco di 25 anni, fino a diventare presentatore e produttore esecutivo presso l’azienda.

La sua carriera sullo schermo è stata dedicata alla sfida di idee stantie, utilizzando il suo talento di ingegno, gusto e pensiero laterale per testare teorie, spesso su se stesso. Durante una vacanza precedente, era finito in ospedale con una totale perdita di memoria, affascinato dai benefici per la salute del freddo estremo. Dopo aver intervistato il guru olandese Wim Hof, che sostiene l’immersione del corpo in acqua ghiacciata, ha deciso di testare la teoria su se stesso.

All’inizio cominciò a girare il rubinetto della doccia sulla posizione “fredda” e a sopportare il getto per 40 secondi. Quindi, dopo aver effettuato ricerche scientifiche più approfondite, ha iniziato a sperimentare con i volontari, testando le diverse soglie del dolore dei soggetti chiedendo loro, ad esempio, di immergere le mani nei secchielli del ghiaccio. Come per tutte le sue ricerche, non ha mai chiesto a nessuno di tentare una sperimentazione che non avesse fatto lui stesso.

Poi avvenne il disastro. Durante una vacanza in famiglia in Cornovaglia nel 2021, è uscito su una barca con sua moglie, la dottoressa Clare Bailey, anche lei editorialista del Daily Mail, e ha deciso di tornare a riva a nuoto. Le fredde acque dell’Atlantico mandarono in shock il suo sistema nervoso. Gli fu diagnosticata una amnesia globale transitoria, che è relativamente rara, ma è causata dal nuoto in acqua fredda, per un cambiamento nella pressione sanguigna e nel flusso sanguigno al cervello. “La mia memoria è stata completamente cancellata per circa due o tre ore e poi è tornata gradualmente”, disse allora. Nonostante ciò, ha continuato a sperimentare le docce ghiacciate.

Mosley è forse meglio conosciuto per aver promosso la teoria 5:2, l’idea radicale secondo cui, digiunando due giorni alla settimana, era possibile mangiare normalmente negli altri cinque (e persino indulgere in dolcetti zuccherati e grassi) e perdere peso. in stile drammatico. Costretto alla modalità di fame, il corpo inizia a bruciare il proprio grasso per sopravvivere, in modo che le calorie in eccesso passino attraverso il sistema invece di trasformarsi in ciccia.

Sebbene inizialmente accolto con scetticismo dalla maggior parte dei nutrizionisti, che consideravano la dieta troppo bella per essere vera, il metodo si è rivelato straordinariamente efficace per lo stesso dottor Mosley. Il suo libro The Fast Diet, scritto in collaborazione con la giornalista Mimi Spencer e pubblicato nel 2012, raccomandava un regime rigoroso due giorni alla settimana, con solo 600 calorie per gli uomini e 500 per le donne.