Instagram di Meta è collegato alla depressione, all’ansia e all’insonnia nei bambini? Azione legale di 42 stati americani.

Decine di stati americani stanno facendo causa a Meta Platforms (META.O) e alla sua unità Instagram, accusandola di aver alimentato una crisi di salute mentale giovanile rendendo le loro piattaforme di social media fonte di dipendenza.

In una denuncia depositata, i procuratori generali di 42 Stati, tra cui la California e New York, affermano che Meta, che gestisce anche Facebook, ha ripetutamente ingannato il pubblico sui pericoli delle sue piattaforme e ha consapevolmente indotto bambini e adolescenti ad un uso dipendente e compulsivo dei social media.

“Meta ha sfruttato tecnologie potenti e senza precedenti per attirare, coinvolgere e infine intrappolare giovani e adolescenti”, si legge nella denuncia presentata al tribunale federale di Oakland, in California. “Il suo scopo è il profitto”.

I bambini sono da tempo un gruppo demografico appetibile per le aziende, che sperano di attirarli come consumatori in età più impressionabili e di consolidare la fedeltà al marchio.

Per Meta i consumatori più giovani possono contribuire ad assicurarsi un maggior numero di inserzionisti che sperano che i bambini continuino ad acquistare i loro prodotti quando crescono.

Ma gli Stati affermano che le ricerche hanno associato l’uso delle piattaforme di Meta da parte dei bambini con “depressione, ansia, insonnia, interferenze con l’istruzione e la vita quotidiana e molti altri risultati negativi”.

Meta si è detta “delusa” dalla causa.

“Invece di lavorare in modo produttivo con le aziende del settore per creare standard chiari e adeguati all’età per le numerose applicazioni utilizzate dagli adolescenti, i procuratori generali hanno scelto questa strada”, ha dichiarato l’azienda.

TIKTOK E YOUTUBE HANNO GIA’ AFFRONTATO CAUSE LEGALI

Le cause sono le ultime di una serie di azioni legali contro le società di social media per il bene di bambini e adolescenti.

Meta, TikTok di ByteDance e YouTube di Google (GOOGL.O) devono già affrontare centinaia di cause intentate per conto di bambini e distretti scolastici sulla dipendenza dai social media.

Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha difeso in passato la gestione da parte della sua azienda di contenuti che alcuni critici ritengono dannosi.

“Al centro di queste accuse c’è l’idea che diamo priorità al profitto rispetto alla sicurezza e al benessere. Non è vero”, ha scritto nell’ottobre 2021 sulla sua pagina Facebook.

Nei casi ultimi, Meta potrebbe incorrere in sanzioni civili da 1.000 a 50.000 dollari per ogni violazione di varie leggi statali, un importo che potrebbe accumularsi rapidamente visti i milioni di bambini e adolescenti che usano Instagram.

Gran parte dell’attenzione nei confronti di Meta deriva dalla pubblicazione di documenti da parte di un informatore nel 2021 che dimostrava che l’azienda sapeva che Instagram, nata come app per la condivisione di foto, creava dipendenza e peggiorava i problemi di immagine corporea di alcune ragazze.

La causa intentata dai 33 Stati sostiene che Meta si è adoperata per far sì che i giovani trascorressero il maggior tempo possibile sui social media, pur sapendo che sono soggetti al bisogno di approvazione sotto forma di “mi piace” da parte di altri utenti sui loro contenuti.

“Meta ha danneggiato i nostri bambini e ragazzi, coltivando la dipendenza per aumentare i profitti aziendali”, ha dichiarato il procuratore generale della California Rob Bonta, il cui Stato ospita la sede centrale di Meta.

Minacce che non possiamo ignorare

Gli Stati hanno anche accusato Meta di aver violato una legge che vieta la raccolta di dati di bambini sotto i 13 anni e di aver negato in modo fraudolento che i suoi social media fossero dannosi.

“Meta non ha rivelato che i suoi algoritmi erano progettati per sfruttare le risposte alla dopamina dei giovani utenti e creare un ciclo di coinvolgimento che crea dipendenza”, si legge nella denuncia.

La dopamina è un tipo di neurotrasmettitore che svolge un ruolo nelle sensazioni di piacere.

Secondo la denuncia, il rifiuto di Meta di assumersi la responsabilità si è esteso l’anno scorso fino a prendere le distanze dal suicidio di una ragazza di 14 anni nel Regno Unito, dopo che questa era stata esposta su Instagram a contenuti sul suicidio e l’autolesionismo.

Un medico legale ha respinto l’affermazione di un dirigente di Meta secondo cui tali contenuti erano “sicuri” per i bambini, scoprendo che la ragazza si era probabilmente abbuffata di contenuti dannosi che normalizzavano la depressione che aveva provato prima di uccidersi.

Gli Stati hanno anche affermato che Meta sta cercando di espandere le sue pratiche dannose alla realtà virtuale, compresa la sua piattaforma Horizon Worlds e le applicazioni WhatsApp e Messenger.

Facendo causa, le autorità cercano di colmare i buchi lasciati dall’incapacità del Congresso degli Stati Uniti di approvare nuove protezioni online per i bambini, nonostante anni di discussioni.

Il procuratore generale del Colorado Philip Weiser ha dichiarato che le rivelazioni dell’informatore dimostrano che Meta sapeva come Facebook e Instagram danneggiassero i bambini.

“È molto chiaro che le decisioni prese dalle piattaforme di social media, come Meta, sono parte di ciò che sta causando danni alla salute mentale, danni alla salute fisica e minacce che non possiamo ignorare”, ha dichiarato.