Israele, il Mossad lascia Doha: “Trattative fallite per colpa di Hamas”

Secondo Israele, Hamas non ha realizzato la propria parte dell'accordo raggiunto. Per questa ragione, il capo del Mossad ha ordinato al suo staff di rientrare da Doha dove erano in corso le trattative.

di redazione Blitz

Pubblicato il 2 Dicembre 2023 - 17:00