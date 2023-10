Israele sotto attacco da Hamas. La Russia chiede “moderazione” e si dice “sorpresa”. “Se l’avessimo saputo l’avremmo evitato”, ha dichiarato Mikhail Bogdanov, vice ministro degli Esteri russo e inviato del Cremlino per il Medio Oriente e l’Africa. Bogdanov viene citato dall’agenzia Interfax: “Siamo in contatto con tutti. Con gli israeliani, i palestinesi e gli arabi”. ” E naturalmente, chiediamo sempre la moderazione”, ha sottolineato.

Israele sotto attacco, la Russia chiede un cessate il fuoco

La Russia è in contatto con le autorità israeliane, palestinesi e dei Paesi arabi e invita le parti in conflitto a cessare il fuoco. Lo ha dichiarato alla Tass il rappresentante speciale del presidente russo per il Medio Oriente e i paesi africani e viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov. “Si tratta di una ricaduta di un conflitto che dura da 75 anni. Mosca è in contatto con tutte le parti, compresi i Paesi arabi. Chiediamo un cessate il fuoco immediato e la pace”, ha detto, commentando l’aggravarsi del conflitto israelo-palestinese.