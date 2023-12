Jeffrey Epstein, il finanziere americano amico dei potenti morto suicida in carcere in attesa del processo per sfruttamento della prostituzione e altre accuse infamanti, aveva un giro di oltre 20 uomini cui presentava le sue ragazze.

Lo rivela il Wall Street Journal in mezzo a molti altri dettagli in un lunghissimo articolo di 7.500 parole che dà conto di numerose interviste a “vittime” di Epstein e ai legali che le rappresentano. Epstein è morto ma il suo patrimonio immobiliare può offrire occasione di risarcimenti milionari.

Secondo l’avvocato Brad Edwards, che insieme con Brittany Henderson rappresenta più di 150 accusatrici di Epstein, un totale di più di 20 uomini sono stati nominati come partecipanti allo sfruttamento o all’abuso sessuale da parte di donne vittime della tratta da parte di Epstein. Il legale ha però rifiutato di nominare gli uomini, citando la riservatezza delle clienti.

Epstein spesso chiedeva alle donne di riferire i loro incontri con altri uomini, ha detto Edwards. “Faceva descrivere alle donne i dettagli dell’abuso e, se fossero sconvolte, si entusiasmava”.

Henderson ha recentemente intervistato più di 130 accusatrici di Epstein che si sono fatte avanti in azioni collettive contro le banche. Ha detto che circa 45 delle circa 55 donne che le hanno detto di essere state sfruttate sessualmente da Epstein dopo il 2008 erano modelle dell’Europa dell’Est o della Russia, e all’epoca avevano tutte almeno 18 anni.

“Senza avere legami legittimi con così tante persone di alto potere, Jeffrey Epstein non sarebbe stato in grado di trafficare la maggior parte di queste donne dopo il 2008”, ha affermato l’avvocato Brad Edwards.

Secondo la legge federale, il traffico sessuale di adulti implica l’uso della forza, della frode o della coercizione per costringere ad atti sessuali in cambio di denaro o favori. La legge non richiede lo spostamento attraverso un confine e la coercizione può essere psicologica. Quando le vittime sono minorenni, la legge non richiede prove di frode o coercizione.

I clienti di Edwards hanno citato in giudizio la proprietà immobiliare di Epstein e le istituzioni finanziarie che gli fornivano servizi bancari. Edwards ha detto che la maggior parte delle donne sono state abusate e sfruttate sessualmente dallo stesso Epstein, ma che ne ha anche adescate alcune per alcuni dei suoi amici.

Alla fine del 2022, Edwards e Henderson hanno intentato azioni legali collettive per conto delle donne, accusando JPMorgan e Deutsche Bank di consentire il traffico sessuale da parte di Epstein. Negli accordi con le banche, più di 200 accusatori che hanno affermato di aver subito abusi dagli anni ’90 al 2019 hanno diritto a ricevere un risarcimento, un processo che richiede loro di fornire e-mail, foto e altro materiale a sostegno delle loro storie.

Per risolvere le cause, JPMorgan ha accettato di pagare 290 milioni di dollari agli accusatori di Jeffrey Epstein, mentre Deutsche Bank ha accettato di pagare 75 milioni di dollari. Nessuna delle due banche ha ammesso l’illecito. JPMorgan ha affermato di essersi pentita della sua associazione con Epstein. Anche la Deutsche Bank ha affermato di pentirsi dell’associazione e di aver adottato ulteriori misure per combattere la tratta.

Non tutte le donne apparse nei programmi e parlate al Journal facevano parte di quelle cause legali. Henderson ha detto di conoscere anche dozzine di donne che sono state sfruttate sessualmente da Epstein ma che non si sono fatte avanti per chiedere un risarcimento per paura di essere smascherate.