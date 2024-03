Kate Middleton rivela di avere un cancro, l’annuncio con un videomessaggio

Kate Middleton è in cura per un cancro, lo ha annunciato lei stessa in un videomessaggio. La principessa è ancora sottoposta a un ciclo di chemioterapia iniziato a febbraio, ha annunciato Kensington Palace. Kate Middleton, 42 anni, è stata ricoverata in ospedale il 16 gennaio per un “importante intervento chirurgico addominale”. Al momento dell’operazione si pensava che la sua condizione non fosse cancerosa, poiché nessun test aveva confermato la presenza del tumore. Tuttavia, i test postoperatori hanno invece ribaltato la diagnosi.