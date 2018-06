Ken Follett, è morto il figlio Emanuele

ROMA – E’ morto Emanuele Follett, il figlio dello scrittore Ken Follett. Aveva 49 anni ed è stato stroncato dalla leucemia, contro cui ha combattuto per quattro mesi. L’annuncio della scomparsa è stato dato dallo stesso Ken Follett:

“Il nostro amato figlio Emanuele, che io chiamavo Sunshine, è morto martedì sera, proprio mentre il sole tramontava su Londra”.

Ken Follett accompagna il post di addio con due fotografie che lo mostrano con il figlio rispettivamente nel 1969 e nel 2014: nella prima tiene in braccio Emanuele all'età di un anno, nella seconda suonano insieme la chitarra nella band del padre. Emanuele era nato nel 1968, lo stesso anno in cui il ventenne Ken Follett sposò con la prima moglie Mary, da cui ebbe poi la figlia Marie-Claire. Quella di Emanuele è stata una vita segnata da un precedente grande e devastante dolore: nel 2008 è morta sua moglie un incidente durante la loro luna di miele nei Caraibi.