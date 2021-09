Kristen Lowery, mamma no vax con quattro figli, è morta a 40 anni di Covid: si definiva senza museruola ed in segno di protesta girava senza mascherina. La sua non era solamente una protesta solitaria, trascorreva molto tempo in manifestazioni no mask e no vax e si batteva per questa causa anche sui social network.

Kristen Lowery, mamma no vax è morta di Covid: era una negazionista

Kristen era una donna di 40 anni che viveva a Escalon, in California. Sin dai primi tempi, si è ribellata a quella che lei definiva una ‘dittatura sanitaria’. Fondamentalmente negava l’esistenza del Covid perché a suo dire non si doveva girare con la mascherina.

Lei si definiva una ‘senza museruola’. Secondo lei, la mascherina era un modo per zittire i liberi pensatori. Quindi a suo avviso, non sarebbe esistito il Covid. Questo virus sarebbe stato solamente uno strumento di fantasia per controllare la popolazione.

Kristen Lowery è morta di Covid: era una negazionista, no mask e no vax

Da negazionista (prima) e no mask (dopo), era ovviamente anche una no vax. Perché secondo lei non c’era motivo di vaccinarsi visto che il Covid era solamente una invenzione. Così come, sempre a suo avviso, non c’era bisogno di andare in giro con la museruola (cioè la mascherina).

Nelle ultime settimane, si era ammalata di Covid. Le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente fino alla morte. Lowery era madre di quattro bambini in età scolare, Tayden, McKenna, Ella e Ryenn.