In Australia un ex maestro d’asilo è stato accusato di aver aggredito e violentato 91 bambine, lo ha detto oggi la polizia. Le aggressioni sono avvenute in dieci diversi asili nido tra il 2007 e il 2022 e hanno preso di mira esclusivamente “ragazzine in età prepuberale”. Il 45enne è stato accusato di un totale di 1.623 crimini, tra cui 136 stupri e 110 rapporti sessuali con bambini di età inferiore ai dieci anni. Gli investigatori hanno esaminato il contenuto del suo telefono e ritengono di aver identificato tutte le presunte vittime. L’uomo aveva superato tutti i test richiesti per lavorare con i bambini in Australia, ha detto la polizia.

Le indagini sull’ex maestro d’asilo

Dalle indagini è emerso che il 45enne aveva registrato tutti i rapporti sessuali avuti con le vittime, alcune delle quali oggi sono diventate maggiorenni. In questo momento l’Afp sta collaborando anche con alcune autorità internazionali per identificare altri 4 bambini vittime di abusi mentre l’uomo era all’estero. Le primissime indagini nei confronti dell’uomo sono iniziate nel 2014, dopo che la polizia del Queensland aveva individuato alcuni video dei presunti abusi su minori nel dark web. Nel 2022, gli investigatori sono riusciti a risalire all’uomo e durante le perquisizioni hanno scoperto quasi 4.000 filmati.