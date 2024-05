Litiga col marito e getta il figlio disabile in un canale infestato di coccodrilli

Litiga col marito e getta il figlio di sei anni, disabile, in un canale infestato di coccodrilli. Tutto, raccontano le cronache, è avvenuto sabato in Karnataka, uno stato nel Sud-ovest dell’India. Il bambino, purtroppo, è stato ritrovato senza vita il giorno dopo dai sommozzatori.

La donna, Savitri, 32 anni, litigava spesso col marito, Ravi Kumar, un muratore 36enne, per la gestione del loro piccolo Vinod, nato sordo e muto. La 32enne alla polizia ha spiegato che il marito spesso la sfidava a buttare il figlio nel canale e così al culmine dell’ultima lite, lei ha deciso di farlo davvero: “Mio marito è responsabile. Continuava a dirmi che voleva il figlio morto perché non faceva altro che mangiare. Io gli dicevo di lasciarlo stare. Chissà quante altre torture avrebbe vissuto”. Sul corpo del bambino, racconta la polizia, c’erano segni di morsi ovunque. Il braccio destro non è stato ritrovato. Sia Ravi che Savitri ora sono stati arrestati ed ora devono rispondere entrambi dell’accusa di omicidio.