ROMA – Il farmaco per la pressione Losartan potrebbe contenere impurità cancerogene e per questo motivo gli Stati Uniti ne hanno ritirato i lotti in commercio. L’allerta è scattata da parte della Food and drug administration (Fda) per l’azienda produttrice Torrente Pharmaceuticals Limited, che ha fatto sapere di aver già ritirato 36 lotti di pillole di Losartan potassium e 68 lotti di Losartan Potassium/Hydrochlorothiazed.

Non si tratta della prima allerta scattata per un farmaco utilizzato contro l’ipertensione. Sia in Europa che negli Stati Uniti negli ultimi mesi sono state trovate tracce in alcuni farmaci di impurità possibilmente cancerogene, in particolare è stata individuata dalla Fda per il Losartan una presenza superiore ai livelli consentiti dell’acido N-Metilnitrosobutyric.