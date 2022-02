E’ stato ritrovato in un bosco vicino ad una spiaggia brasiliana il corpo di Marco Bonanomi, 34enne di Montevecchia in provincia di Lecco che era andato a Natale nel Paese del Sud America. Bonanomi da un mese non dava più notizie di sé. Aveva raggiunto la sua compagna con cui avrebbe voluto cominicare una nuova vita.

Marco Bonanomi trovato senza vita vicino ad una spiaggia in Brasile

E’ stata proprio la sua i a ritrovarlo morto nel bosco. Le cause della morte al momento non si conoscono: gli investigatori della Polizia brasiliana hanno avviato un’inchiesta. L’uomo è stato riconosciuto da un tatuaggio, visto l’avanzato stato di decomposizione del corpo che non ha permesso nemmeno di compiere l’autopsia sul corpo.

Marco Bonanomi è stato identificato solo grazie all’esame del dna.

Genitori avvertiti dal consolato italiano

I genitori che vivono a Merate sempre in provincia di Lecco sono stati avvisati dai funzionari del Consolato generale del Brasile in Italia. A parlare all’Ansa è il sindaco di Merate Massimo Panzeri: “Siamo stati contattati sabato dal consolato brasiliano che ci avvisava del ritrovamento del cadavere. Abbiamo avviato le verifiche e accertato che la famiglia vive a Merate ma lui era residente a Montevecchia e abbiamo avvisato loro”. Sono poi state le forze dell’ordine, ha aggiunto, ad informare la famiglia.