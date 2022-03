Marocco, incubo siccità: il re Mohammed ordina la “preghiera della pioggia”

In Marocco non piove e re Mohammed ordina a tutti di recitare “la preghiera della pioggia”. Non è ben chiaro in cosa consista questa “preghiera della pioggia” ma comunque venerdì, in tutte le moschee del Marocco, tutti i residenti, o sudditi se preferite, dovranno inginocchiarsi e affidarsi ad Allah.

Cosa sta succedendo in Marocco

Cieli blu e notti stellate sono la norma degli ultimi giorni, a dispetto anche di previsioni di pioggia. In Marocco, secondo gli esperti, non si registrava una siccità simile da oltre 30 anni. Il tasso di precipitazioni è del 13 per cento della media stagionale. L’impatto sull’economia del Paese è devastante, perché colpisce l’80 per cento delle attività agricole che impattano per il 15 per cento sul Pil e impiegano il 40 per cento della popolazione attiva. Secondo il Ministero dell’Agricoltura, la siccità andrà aumentando fino al 2050 sotto l’effetto di una riduzione delle piogge dell’11 per cento e di un aumento delle temperature medie di 1,3 gradi centigradi. Il che, predice un rapporto del ministero, farà diminuire del 25 per cento la disponibilità di acqua per l’irrigazione.

Il precedente

Non è la prima volta che in Marocco re Mohammed si affida alla “preghiera della pioggia” contro la siccità. Lo stesso provvedimento, per esempio, venne preso qualche anno fa in un altro periodo di scarse piogge. Chissà se le varie divinità a disposizione ascolteranno le preghiere dei sudditi.