Matrimonio horror: sposo apre il fuoco e uccide moglie, suocera e cognata

Uno sposo, durante il matrimonio, ha ucciso quella che sarebbe dovuta diventare la futura moglie, poi la suocera, poi la cognata e infine si è tolto la vita. Tutto è avvenuto, come raccontano le cronache locali, nel nord-est della Thailandia. Per la precisione tutto è avvenuto nel villaggio di Wang Nam Khieo, nella provincia rurale di Nakhon Ratchasima.

Matrimonio horror: le prime notizie

Chaturong Suksuk, questo il nome dello sposo, durante il matrimonio si è assentato un attimo, ha preso l’arma che aveva nell’auto, e ha aperto il fuoco.

Sotto i suoi colpi sono caduti la sua sposa Kanchana Pachunthuek (44 anni), la madre e la sorella di lei e un ospite. Un altro ospite versa in gravi condizioni.

Per ora il movente è ignoto. La coppia stava insieme da tre anni. Lui, lo sposo, aveva lavorato in passato come guardia forestale ed era rimasto disabile dopo un infortunio alla gamba. I due convivevano felicemente, almeno di questo erano convinti i parenti, da tre anni. Forse non così tanto felicemente.