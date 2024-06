Miliardari feroci con i domestici, in Svizzera si sono beccati 4 anni di carcere

Miliardari feroci con i domestici, sfruttatori spietati ma in Svizzera non si scherza. Fra i 4 anni e i 4 anni e mezzo di prigione si sono beccati il miliardario indiano Prakash Hinduja; sua moglie Kamal; il figlio Ajay e la nuora Namrata.

Un quinto imputato, Najib Ziazi, direttore aziendale della famiglia, ha ricevuto una pena sospesa di 18 mesi.

Miliardari colpevoli di avere sfruttato i domestici

Sono stati riconosciuti colpevoli, riferisce Jamey Keaten di AP, di aver sfruttato i lavoratori domestici nella loro villa in riva al lago in Svizzera. Sequestrarono i loro passaporti, vietarono loro di uscire e li costrinsero a lavorare fino a 18 ore al giorno.

Il tribunale svizzero ha respinto le accuse più gravi di tratta di esseri umani sulla base del fatto che i lavoratori capivano, almeno in parte, a cosa stavano andando incontro.

Domestici indiani per i miliardari indiani

I lavoratori erano per lo più indiani analfabeti che venivano pagati non in franchi svizzeri ma in rupie indiane, depositate in banche a cui non potevano accedere.

Gli avvocati che rappresentano gli imputati hanno detto che presenteranno ricorso.

Un avvocato di Kamal Hinduja si è detto “sollevato” dal fatto che il tribunale abbia respinto le accuse di traffico, ma ha definito la sentenza eccessiva.

In carcere a 79 e 75 anni

“La salute dei nostri clienti è pessima, sono anziani”, ha detto, spiegando perché la famiglia non era in tribunale. Ha detto che la moglie 75enne di Hinduja era in terapia intensiva e la famiglia era con lei.

In tribunale è emerso che la famiglia aveva raggiunto un accordo segreto con i querelanti. Le autorità svizzere hanno sequestrato diamanti, rubini, una collana di platino e altri gioielli e beni in previsione che potessero essere utilizzati per pagare spese legali e possibili sanzioni.

Un conglomerato dai media alla sanità

Insieme a tre fratelli, Prakash Hinduja guida un conglomerato industriale in settori quali l’informatica, i media, l’energia, il settore immobiliare e l’assistenza sanitaria. La rivista Forbes ha stimato il patrimonio netto della famiglia Hinduja a circa 20 miliardi di dollari.

La famiglia si stabilì in Svizzera negli anni ’80 e Hinduja fu condannata nel 2007 con accuse simili. Una causa fiscale separata intentata dalle autorità svizzere è pendente contro Hinduja, che ha ottenuto la cittadinanza svizzera nel 2000.

In questo caso, la corte ha dichiarato che i quattro erano colpevoli di sfruttamento dei lavoratori e di fornitura di lavoro non autorizzato, di aver concesso scarsi benefici sanitari se non nulli e di aver pagato salari inferiori a un decimo della paga per tali lavori in Svizzera.

I pubblici ministeri hanno affermato che i lavoratori hanno descritto un “clima di paura” istituito da Kamal Hinduja. Erano costretti a lavorare con poco o nessun periodo di ferie e lavoravano anche fino a tardi per i ricevimenti. Dormivano nel seminterrato, a volte su un materasso steso sul pavimento.