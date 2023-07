Papa Francesco all’attacco dei crimini più odiosi contro l’umanità. Due su tutti: la tratta degli esseri umani e lo stop del grano che rischia di affamare milioni di persone.

Il Pontefice ha usato toni vibranti e preoccupati. Volto scuro e parole dirette, ha consegnato ad una Piazza San Pietro – assolata e gremita di giovani (anche dalla Bulgaria e dal Messico) – il tradizionale Angelus domenicale con una veemenza verbale francamente insolita : la veemenza del desiderio, l’ardore impetuoso di farsi sentire e capire. Perché il tempo stringe e il vaso è colmo. C’è una disumanità dilagante che va fermata prima che sia troppo tardi. Una catena di violenza, aggressività, furia che sta spingendo intere popolazioni alla disperazione con conseguenze inimmaginabili . Di qui l’accorato appello ai potenti della terra affinché fermino una deriva insensata, crudele, feroce,inumana, bestiale. Chiari, riconoscibili, i destinatari del suo appello. Non solo Putin e chi manovra gli scafisti.

PAPA FRANCESCO: C’È TANTA TRATTA OGGI NEL MONDO.

Papa Bertoglio:” Oggi troppi vivono in condizioni disumane e soffrono l’indifferenza è lo scarto da parte della società. Oggi è la giornata della amicizia e contro la tratta di esseri umani. La prima promuove l’amicizia tra i popoli e le culture; la seconda combatte il crimine che fa delle persone una merce. La tratta è una realtà terribile che riguarda troppe persone, bambini, donne, lavoratori. Tante persone sfruttate. C’è tanta tratta nel mondo oggi. Dio benedica quanti si impegnano per lottare contro la tratta; una realtà che attraversa ogni Paese del Mondo coinvolgendo moltissime persone”.

Secondo i dati Eurostat nel 2021 soltanto in Europa si sono registrate 7.155 vittime di tratta, di cui il 68% erano donne e ragazze. A livello mondiale si stimano in 50.000 le vittime di tratta individuate e segnalate di cui quasi 800 in Italia. Come ha rilevato il quinto rapporto globale sulla tratta di esseri umani realizzato dall’ufficio delle Nazioni Unite.

“LA GUERRA DISTRUGGE IL GRANO, DONO DI DIO”

Papa Francesco è stato molto chiaro:” Distruggere il grano è una grave offesa a Dio, perché il grano è un dono di Dio creato per sfamare l’umanità “. Poi ha lanciato un appello a Mosca :” Prego la Russia perché sia ripristinata la via del Mar Nero per poter trasportare il grano a chi ne ha bisogno “.

MERCOLEDÌ BERGOGLIO IN PORTOGALLO

L’annuncio è stato fatto a sorpresa alla fine dei suoi appelli: ”Mercoledì partirò per il Portogallo per la giornata mondiale della gioventù”. Tema dell’evento :” Maria si alzò e andò di fretta”. Mettersi in cammino per servire e aiutare gli altri. L’evento in Portogallo si terrà a Lisbona dall’1 al 6 agosto. Il viaggio in Portogallo comprende anche la visita al Santuario di Fatima.