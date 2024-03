Morto a 25 anni uno dei protagonisti di una serie americana, Sister Wives, dedicata a una famiglia poligama: Garrison Brown, morto probabilmente suicida, era in rotta con il padre. Sister Wives è una serie televisiva americana che ha debuttato il 26 settembre 2010. Lo show documenta la vita di una famiglia poligama che comprende Kody Brown, sua moglie Robyn, le ex mogli Meri, Janelle e Christine, e i loro 18 figli.

La famiglia, nel corso delle riprese dello show, si è trasferita svariate volte, vivendo a Lehi, nello Utah, a Las Vegas dal 2011 e a Flagstaff, in Arizona, da metà 2018. Brown e le sue quattro mogli hanno dichiarato di aver partecipato allo show per far conoscere al pubblico le famiglie poligame e combattere i pregiudizi della società. Brown sostiene la legalità del suo accordo poligamo è legale in quanto sposato legalmente con una sola donna, prima Meri e poi Robyn. Gli altri matrimoni, invece, sarebbero unioni spirituali.

Garrison Brown era figlio di Janelle e la notizia della sua morte è stata proprio confermata dalla madre su Instagram. La notizia è stata poi anche pubblicata da Kody sulla sua pagina Instagram. Una perdita così dolorosa che sarà difficile da superare, si legge nei post.

Il tenente Charles M. Hernandez del dipartimento di polizia di Flagstaff ha confermato a People che il 5 marzo scorso gli agenti, allertati dal fratello Gabriel di 22 anni, hanno constatato all’interno di un’abitazione la morte di Garrison Brown per apparente suicidio e confermano comunque ulteriori indagini dei detective della Divisione Investigazioni Criminali.

Il grande pubblico ha conosciuto per la prima volta Garrison nel 2010 insieme ai suoi vari fratelli, alla madre Janelle e alle altre mogli del padre Kody, Meri, Christine e Robyn Brown, nella serie trasmessa da TLC.

Janelle sposa spiritualmente Kody nel 1993 e hanno insieme sei figli, Madison, Logan, Garrison, Gabriel, Hunter e Savanah. Si separano nel dicembre 2022 dopo che già la prima moglie spirituale Christine lo aveva lasciato. Poco dopo l’annuncio di Janelle, anche Meri rivela che lei e Kody si sono separati, lasciando Robyn come unica moglie del patriarca Brown.

Nel corso degli anni il rapporto di Kody con i suoi figli si è deteriorato e la situazione era peggiorata durante la pandemia COVID-19 perché, come spiega Gabriel, era diventato impossibile dialogare con il padre e progressivamente un muro si era alzato tra di loro rendendo insanabile la rottura.

Janelle, in un’intervista, aveva espresso tutta la sua preoccupazione per il rapporto teso tra padre e figli, sottolineando come Gabriel fosse molto sensibile, portato ad interiorizzare profondamente il disagio e come per lui fosse molto difficile confidarsi, mentre Garrison sembrasse sempre più arrabbiato e triste.

Kody, da parte sua, ha riconosciuto la frattura che si è formata tra lui e i suoi ragazzi in un episodio andato in onda nel maggio 2023, raccontando la sua tristezza per la lontananza dopo tante belle e speciali esperienze condivise. Ha parlato della sua speranza che il tempo sarebbe stato di aiuto per superare le difficoltà e ritornare a stare bene insieme. Al momento però, spiegava, che non c’era nessuna porta aperta con Gabe e Garrison perché i ragazzi non erano disponibili a coinvolgerlo in nessun percorso di riavvicinamento.