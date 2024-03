Navi militari della marina statunitense, britannica e francese (ma gli italiani dove erano?) hanno abbattuto i droni Houthi dopo l’attacco a navi portarinfuse e cacciatorpediniere nel Mar Rosso. Le forze statunitensi, francesi e britanniche, riferisce Mohammed Ghobari su Reuters, hanno abbattuto dozzine di droni nell’area del Mar Rosso durante la notte di venerdì e sabato, dopo che gli Houthi dello Yemen, allineati con l’Iran, avevano preso di mira la portarinfuse Propel Fortune e i cacciatorpediniere statunitensi nella regione, ha detto un portavoce americano.

Gli Houthi attaccano navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden da novembre in quella che dicono sia una campagna di solidarietà con i palestinesi durante la guerra di Israele contro Hamas a Gaza. Il portavoce militare del gruppo Yahya Sarea ha detto in un discorso televisivo sabato che avevano preso di mira la nave mercantile e “un certo numero di cacciatorpediniere da guerra statunitensi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden con 37 droni”.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha affermato che le forze militari e della coalizione statunitensi hanno abbattuto almeno 28 veicoli aerei senza equipaggio (UAV) sul Mar Rosso nelle prime ore di sabato.

“Nessuna nave statunitense o della Marina della Coalizione è stata danneggiata nell’attacco e non ci sono state segnalazioni di danni da parte di navi commerciali”, ha affermato il CENTCOM in una nota.

Gli UAV avrebbero dovuto rappresentare "una minaccia imminente per le navi mercantili, la Marina americana e le navi della coalizione nella regione", si legge in un post sulla piattaforma di social media X.

Una nave da guerra francese e aerei da combattimento hanno anche abbattuto quattro droni da combattimento che stavano avanzando verso le navi da guerra appartenenti alla missione europea Aspides nella regione, si legge in una dichiarazione dell’esercito francese.

“Questa azione difensiva ha contribuito direttamente alla protezione della nave mercantile True Confidence, battente bandiera delle Barbados, colpita il 6 marzo e attualmente rimorchiata, così come di altre navi commerciali in transito nella zona”. La Francia ha una nave da guerra nella zona e aerei da guerra nelle sue basi a Gibuti e negli Emirati Arabi Uniti.

Il Ministero della Difesa britannico ha affermato che la sua nave da guerra HMS Richmond si è unita agli alleati internazionali nel respingere un attacco di droni Houthi durante la notte, affermando che non sono stati subiti feriti o danni.

“La scorsa notte, la HMS Richmond ha usato i suoi missili Sea Ceptor per abbattere due droni d’attacco, respingendo con successo un altro attacco illegale da parte degli Houthi sostenuti dall’Iran”, ha detto il ministro della Difesa Grant Shapps su X.

“Il Regno Unito e i nostri alleati continueranno a intraprendere le azioni necessarie per salvare vite umane e proteggere la libertà di navigazione.”

Mercoledì tre marittimi sono stati uccisi in un attacco missilistico degli Houthi sulla nave True Confidence, gestita dalla Grecia, le prime vittime civili da quando il gruppo ha iniziato i suoi attacchi sulla rotta marittima chiave.

Anche l’UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) ha confermato che c’è stato un tentativo di attacco alla Propel Fortune, battente bandiera di Singapore.

Ha affermato che la compagnia di navigazione ha segnalato due esplosioni nelle immediate vicinanze della nave portarinfuse, ma tutto l’equipaggio a bordo era al sicuro e la nave stava procedendo verso il successivo porto di scalo.

“Sulla base delle fonti, Propel Fortune è stata probabilmente presa di mira a causa di dati obsoleti sulla proprietà degli Stati Uniti”, ha affermato l’UKMTO in una nota.

Sarea ha affermato che gli Houthi continueranno i loro attacchi “fino a quando l’aggressione non si fermerà e l’assedio al popolo palestinese nella Striscia di Gaza non sarà revocato”.