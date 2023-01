Negli Usa arriva il fucile vero per i bambini: il JR-15, e costa anche poco…

Si chiama JR-15 ed è un fucile semiautomatico pensato per i più piccoli. Una riproduzione dell’arma più famosa d’America, l’AR-15, ridotta però nelle proporzioni, proprio per adattarsi al fisico dei giovanissimi. Il JR-15, fabbricato al momento in mille esemplari, costa circa 400 dollari e pesa quasi dieci chili. È stato presentato a Las Vegas dal suo ideatore, Eric Schmid, fondatore della Wee1 Tactical e sarà messo sul mercato nei prossimi giorni.

Arriva il fucile per i bambini

Il fucile, nell’immagine sul web della società produttrice, appare in mano ad una bambina con gli occhiali sotto l’amorevole sguardo di un adulto. Il JR-15 è la riproduzione più piccola del più famoso AR-15, il fucile usato almeno nel 90% stragi avvenute negli States, da quella nella scuola elementare di Sandy Hook nel 2012 a Parkland, nel 2018, in Florida. “Con i piccoli – ha spiegato ai visitatori Schmid, come riportato dal New York Magazine – sta molto bene. Darà loro la fiducia per tenere una cosa del genere come va tenuta, non rinunciandoci perché pesa troppo. È fatta per loro, ci sta veramente bene”.

Un caso politico

A luglio, l’allora speaker della Camera Nancy Pelosi, aveva mostrato in aula un manifesto pubblicitario del JR-15, in cui appariva lo slogan “datemene una come quella che avete voi”. Pelosi aveva messo in guardia i colleghi dalla follia in cui l’America stava precipitando. Ma tra i Repubblicani c’è chi, Marjorie Taylor Greene, le aveva replicato: “Se i bambini della scuola di Uvalde avessero avuto un arma si sarebbero potuti difendere, visto che nessuno lo fece, mentre i loro genitori erano stati bloccati dalla polizia”. Negli Stati Uniti le armi sono la prima causa di morte tra i bambini e adolescenti: nel 2020 le vittime di armi hanno superato quelle legate a incidenti stradali.