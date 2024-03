Netflix con il suo Don’t F**k with Cats (Giù le mani dai gatti: caccia a un killer online) ha forse ispirato un agghiacciante crimine in Inghilterra. Il killer, un predatore trans, ha ucciso in diretta streaming un gatto in un frullatore prima di compiere un omicidio.

Scarlet Blake ha ucciso il gatto di famiglia e lo ha messo in un frullatore come prova, prima di agire contro un uomo. Verrà processata per l’omicidio di Jorge Martin Carreno, 30 anni, ucciso mentre tornava a casa da una serata fuori a Oxford nel luglio 2021.

Blake, 26 anni, donna transgender, che ha dato la colpa anche alla sua ex compagna, Ashlynn Bell, dice di essere stata ispirata da un documentario di cronaca nera su Netflix intitolato Don’t F*** With Cats: Hunting An Internet Killer (Giù le mani dai gatti: caccia a un killer online).

Il documentario racconta la storia di Luka Magnotta che aveva massacrato in maniera truculenta gattini prima di uccidere con un cacciavite la studentessa Jun Lin. Magnotta aveva filmato e pubblicato su Internet gli orridi video che attirarono l’attenzione degli investigatori della rete i quali lanciarono un’estesa indagine per trovare il torturatore di animali.

Nel processo contro Blake l’uccisione del gatto diventa rilevante in quanto dimostrazione della perversione della donna che nutriva un interesse morboso per ogni sofferenza inflitta ad una creatura vivente e la sua determinazione ad uccidere. I procuratori hanno detto al tribunale di Oxford che Blake ha copiato il modus operandi di Magnotta.

Solo dopo l’arresto di Blake, nell’agosto del 2023, la polizia ha scoperto il video dell’uccisione del gatto ed ha lanciato l’Operazione Ingmar. Magnotta, ora sta scontando una condanna all’ergastolo in Canada per l’omicidio di Jun Lin nel 2012.

Il video di Blake che uccide un gatto di nome Starlet non è stato mostrato alla giuria perché troppo angosciante ma è stato ascoltato l’audio di quattro ore trasmesso in diretta streaming durante il quale lei e Bell hanno discusso della serie di documentari.