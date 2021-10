Nobel Medicina 2021 a David Julius (Usa) e Ardem Patapoutian (Libano). Il Nobel per la Medicina 2021 è stato assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian. L’accademia ha premiato i due scienziati per la scoperta dei recettori alla base del tatto e dei meccanismi che regolano la percezione del freddo e del caldo.

Nobel Medicina 2021 a David Julius e Ardem Patapoutian

L’americano David Julius, 66 anni, è nato nel 1955 in New York e insegna alla Columbia University, sempre a New York.

Il libanese Ardem Patapoutian, 54 anni, è nato nel 1967 a Beirut e ha studiato e lavora negli Stati Uniti.

Dopo gli studi al California Institute of Technology (CalTech) e poi all’Università della California a San Francisco, dal 2000 lavora nell’istituto californiano Scripps a La Jolla.