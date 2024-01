Partorisce sul marciapiede e trascina la neonata che ha ancora il cordone ombelicale attaccato. Come si legge sul New York Post, la neo mamma è una senzatetto hawaiana di 41 anni. Il parto è avvenuto lo scorso 16 gennaio nelle strade del centro della città di Hilo, ma la notizia è arrivata sui media europei solo negli ultimi giorni. I testimoni sarebbero rimasti scioccati nel vedere la donna, Ashley Aileen Maile Lum, mentre trascinava la neonata per il cordone ombelicale prima che la piccola fosse staccata da sua madre. C’è chi ha sentito anche le urla, dovute come immaginabile ai dolori del parto.

La piccola respirava ma non si muoveva

“Era proprio di fronte al Pineapples Restaurant, quindi c’erano molte persone che hanno potuto assistere al comportamento e a tutto ciò che è seguito”, ha detto al Tribune-Herald il capitano della polizia Rio Amon-Wilkins. Il personale medico ha tagliato il cordone ombelicale e ha prestato assistenza alla piccola, che respirava ma non si muoveva. È stata portata d’urgenza all’Hilo Medical Center in ambulanza. “Per fortuna, la vita della bambina è stata risparmiata. Secondo il pediatra quella notte di turno in ospedale, stava bene”, ha detto Amon-Wilkins al giornale. Ha aggiunto che il dottore ha stimato che Lum fosse “intorno alle 38esima settimana”.

Il capitano della polizia: “Mai visto un caso come questo in 25 anni”

Una volta che l’hanno separata dalla figlia, Lamù ha iniziato ad allontanarsi. Successivamente è stata fermata con l’accusa di abbandono di bambino, ma è stata anche portata in ospedale per le cure. La donna è stata successivamente rilasciata senza essere accusata, ma solo perché in attesa di ulteriori indagini e per poi formulare l’accusa. “Nei miei quasi 25 anni, non ho mai visto un caso come questo”, ha detto al Tribune-Herald il capitano della polizia. La bebè è in buone condizioni ed è stata “trasferita alla custodia dei servizi di assistenza all’infanzia”.