I pirati della Somalia sono di nuovo in azione, dopo più di 10 anni. Due bande operano nell’Oceano Indiano, organizzate con nave appoggio e barche veloci. L’allarme è stato lanciato dai servizi di sicurezza della Marina militare britannica, secondo i quali ci sono segnalazioni di due gruppi di pirati che operano nell’Oceano Indiano. Uno di essi opera vicino al sud di Socotra, nello Yemen.

Secondo le informazioni diffuse dalla Marina inglese, entrambi i gruppi operano con “una nave madre e una serie di piccole imbarcazioni”. Alle navi Viene consigliato di “transitare con cautela” e di segnalare attività sospette.

Intensificando la sua presenza nel mare cui da il nome, la marina indiana ha aumentato il suo dispiegamento di forze inviando tre cacciatorpediniere lanciamissili e aerei da ricognizione. Le navi indiane hanno svolto diverse missioni antipirateria oltre ad aiutare almeno quattro navi mercantili che sono state attaccate in mare aperto durante la guerra di Israele con Hamas. La marina Indiana inoltre si è attribuita di aver salvato una nave dello Sri Lanka, la Lorenzo Putha 04, dopo che tre pirati l’avevano sequestrata a 955 miglia nautiche (1.770 chilometri, il doppio della distanza da Genova a Palermo) a est della capitale della Somalia, Mogadiscio.

Ciò è avvenuto il giorno dopo che le forze indiane avevano liberato un altro peschereccio iraniano di nome Iman e i suoi 17 membri dell’equipaggio nelle stesse acque. Sabato, le forze di difesa e la guardia costiera delle Seychelles hanno salvato sei pescatori dello Sri Lanka la cui nave era stata sequestrata dai pirati somali.

Il dirottamento è avvenuto due settimane dopo che lo Sri Lanka aveva dichiarato che avrebbe aderito a un’operazione guidata dagli Stati Uniti per proteggere le navi mercantili che navigano nel Mar Rosso dagli attacchi dei ribelli Houthi con sede nello Yemen. Altri sospetti dirottamenti nelle acque al largo della Somalia hanno sollevato la preoccupazione che i pirati somali abbiano ripreso l’attività un decennio dopo aver causato il caos nel trasporto marittimo internazionale. L’atto di pirateria è avvenuto in acque internazionali a circa 840 miglia nautiche (1.555 chilometri) a est della Somalia, 1.100 miglia nautiche (2.040 chilometri) dallo Sri Lanka e a nord delle Seychelles, secondo il portavoce della marina dello Sri Lanka, il capitano Gayan Wickramasuriya.

I funzionari dello Sri Lanka avevano informato tutti i paesi della regione del dirottamento. “Anche la guardia costiera delle Seychelles era in allerta e quando i dirottatori sono entrati nelle loro acque, la guardia costiera delle Seychelles ha arrestato i dirottatori, ha preso il controllo della barca e ha rilasciato i pescatori e la nave, che ora vengono portati in un porto delle Seychelles, “Ha detto un portavoce. Un gruppo armato è arrivato in un’area dove stavano pescando circa 30 pescherecci dello Sri Lanka. Due o tre uomini armati che erano arrivati a bordo di una nave di 23 metri (75 piedi) sono saliti a bordo del peschereccio, hanno sparato colpi apparentemente per avvisare gli altri pescherecci e hanno portato via il peschereccio e i pescatori. I pescatori degli altri pescherecci che hanno identificato gli aggressori come somali hanno ricordato i dettagli del rapimento.