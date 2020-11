Prete con 2 donne gira video per adulti sull’altare in chiesa: sorpresi da una fedele

Prete con 2 donne gira video per adulti sull’altare: sorpresi da una fedele (foto ANSA)

Prete scoperto sull’altare con 2 donne mentre girava un video per adulti. Tutti e tre arrestati e il parroco sospeso.

Il prete di Pearl River, in Louisiana, Usa, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso da una fedele mentre girava un video per adulti con due donne.

Travis Clark era insieme a due attrici di film per adulti, Mindy Dixon, 41 anni, e Melissa Cheng, 23 anni.

La fedele che lo ha scoperto, ha notato le luci accese nell’edificio in un orario insolito ed è entrata per capirne il motivo.

Quando ha raggiunto l’altare ha però trovato il sacerdote nudo insieme alla due attrici mentre registravano un film a luci rosse.

La donna ha raccontato che le attrici erano vestite da dominatrici e l’altare era stato riempito di giochini sessuali.

Tutti e tre sono stati arrestati per atti osceni in luogo pubblico e ora rischiano dai 6 mesi fino a 3 anni di carcere se dovessero essere condannati per oscenità.

Il sacerdote intanto è stato sospeso dall’arcidiocesi.

Chiesa riconsacrata dopo lo scandalo

Dopo lo scandalo l’arcivescovo Gregory Aymond infatti ha deciso di presentarsi di persona nella piccola chiesetta di Pearl River per benedirla e riconsacrarla.

La chiesa è stata già al centro dello scandalo quando il parroco che ha preceduto Clark è stato accusato di abusi su minori.

L’ormai ex prete 37enne, autore del video per adulti in chiesa, era stato chiamato a ricoprire l’incarico nell’estate scorsa. (fonte IL MESSAGGERO)