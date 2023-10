L’insegnante di una scuola elementare del Tennessee, accusata di aver avuto un rapporto sessuale con un ragazzino di 12 anni, ha lasciato intendere di essere incinta di suo figlio.

Prof di Memphis (Usa) approfitta di ragazzino: è incinta

Alissa McCommon, 38 anni, secondo quanto hanno riportato i media Usa lo avrebbe ammesso in una telefonata allo stesso ragazzino, ascoltata in tribunale questa settimana.

“Ho intenzione di crescere questo bambino. Posso farcela”, si sente dire la donna di Memphis. McCommon (che ha già due figli) è stata inizialmente arrestata il mese scorso, poi è tornata a casa su cauzione.

Che tuttavia le è stata revocata proprio per aver comunicato con la sua vittima tramite messaggi di testo e telefonate e per aver contattato in modo inappropriato altri ragazzini giocando a dei videogiochi.

Secondo la cauzione, la donna veniva rilasciata a condizione che non avesse contatti con la presunta vittima o minori diversi dai suoi figli. McCommon è accusata di aver aggredito sessualmente il 12enne, ed è stata sospesa quando un genitore si è fatto avanti con le accuse.

“Le azioni di McCommon non solo sono spaventose, ma la polizia è anche preoccupata per questa apparente violazione delle sue condizioni di cauzione. A causa della natura delle comunicazioni, temiamo che altri possano essere stati contattati”, ha commentato il capo della polizia di Covington, Donna Turner.