Roberto Coppola era scomparso sette anni fa da Milano. La sua scomparsa, era stata denunciata allora dalla madre Anna. Ora è stato ritrovato in Texas in buone condizioni. La Polizia di Milano, su input dell’Ufficio del Commissario straordinario per le persone scomparse, aveva avviato in agosto nuove indagini. Ad informarli del ritrovamento è stata l’Interpol di Washington DC.

Roberto Coppola era scomparso sette anni fa da Milano: si era trasferito a vivere in Texas

Lo scorso agosto, la madre aveva infatti raccontato alla Polizia di aver saputo tramite alcuni conoscenti, che il figlio era vivo e che viveva in Texas. La squadra mobile milanese che stava indagando anche per omicidio, ha messo quindi da parte quella pista e si è concentrata sul Texas. Nel frattempo anche il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia si è messo in moto con lo scopo di cercare di ricavare qualche informazione utile dai colleghi della Norvegia, del Canada e degli Stati Uniti. Coppola era infatti scomparso in Canada. E prima aveva girato il mondo ed aveva vissuto in alcuni paesi del Nord Europa.

Sulla spinta dell’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, la nuova attività investigativa ha portato al ritrovamento in Texas. Roberto Coppola è stato quindi rintracciato ed è apparso in buono stato di salute.

La madre: “Rasserenata? Sono rinata”

All’Ansa, la madre Anna Maiorano ha raccontato: “Rasserenata? Sono rinata”. Ed ha aggiunto: “Sono stati anni in cui alternavo la rassegnazione alla speranza e l’ho avuta vinta. Le motivazioni per cui per tutto questo tempo non si è fatto sentire me le spiegherà quando ci vedremo. Ora sono solo felice che stia bene”. Anche la trasmissione “Chi L’ha Visto?” si era occupata della vicenda.