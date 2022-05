Karen Shakhnazarov, un conduttore televisivo russo, pro-Putin, ha avvertito che gli oppositori della guerra dovranno affrontare dure punizioni tra cui “campi di concentramento e sterilizzazione”. Shakhnazarov ha affermato che per qualsiasi “avversario alla lettera Z” – il simbolo sui carro armati russi – non ci sarà “nessuna pietà”.

Campi di concentramento e sterilizzazione per gli oppositori di Putin

“Gli oppositori devono capire che se contano sulla misericordia, no, non ci sarà pietà per loro”, ha detto Shakhnazarov, che guida oltre lo studio cinematografico Mosfilm, sostenuto dallo Stato, anche il canale televisivo statale russo Russia 1. Per loro ci saranno “campi di concentramento, rieducazione e sterilizzazione”.

Il messaggio di Putin ai traditori: “Li sputerò via come moscerini”

In un tono simile a quello di Shakhnazarov, Putin ha recentemente paragonato le figure dell’opposizione a “moscerini” e “traditori” che cercano di indebolire il Paese per volere dell’Occidente.

“Il popolo russo sarà sempre in grado di distinguere i veri patrioti dalla feccia e dai traditori e semplicemente li sputerà fuori come un moscerino che gli è volato accidentalmente in bocca. Li sputerà sul marciapiede”, ha detto Putin.

“Sono convinto che una tale naturale e necessaria auto-purificazione della società non farà che rafforzare il nostro Paese, la nostra solidarietà, coesione e disponibilità a rispondere a qualsiasi sfida”.