Apre il portellone d’emergenza dell’aereo, scivola sull’ala e scende in pista: passeggero arrestato a San Diego

Un passeggero di un volo della United Airlines, è stato arrestato per aver aperto un portellone di emergenza dell’aereo ed essere scivolato giù da un’ala dell’aereo in movimento dopo l’atterraggio a Chicago.

Apre il portellone d’emergenza dell’aereo e scende in pista, arrestato

Il volo 2478, in arrivo da San Diego, in California, è atterrato all’aeroporto internazionale di O’Hare verso le 4.30 del mattino e stava effettuando il rullaggio verso il gate quando l’uomo ha aperto il portellone ed è salito sull’ala per poi scendere sulla pista. “Il nostro personale di terra ha fermato il passeggero fuori dall’aereo che è stato consegnato alle forze dell’ordine. L’aereo ha proseguito fino al gate dove tutti sono sbarcati in sicurezza” ha detto al New York Post un rappresentante della United.

Il racconto degli altri passeggeri del volo

Un momento raccontato anche dai passeggeri che erano a bordo dell’aereo. Ad immortalare la scena è stata Maryellen Eagelston, che si trovava sul volo ed è riuscita a scattare una foto in cui si vede il portellone dell’uscita d’emergenza spalancata dall’uomo: “Credo che tutti sull’aereo fossero semplicemente scioccati davanti a quella scena. Ho sentito urlare i passeggeri “No, no, no” e poi l’ho visto uscire dalla portellone e salire sull’ala”. “Il passeggero non è nemmeno uscito dall’uscita di emergenza vicino al suo sedile – ha sottolineato la passeggera – ma è passato da una parte all’altra dell’aereo scavalcando quattro persone”.