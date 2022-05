Russia, morto un altro manager legato a Gazprom: sarebbe caduto da un dirupo

Andrei Krukowski, direttore del resort sciistico del gigante russo Gazprom, Krasnaya Polyana, è morto cadendo in un dirupo vicino Sochi. Lo rendono noto i media internazionali sottolineando che l’episodio è stato considerato un incidente ma ricordando che – scrive il sito polacco Onet – che diversi manager legati a Gazprom o al Cremlino sono tragicamente morti negli ultimi tempi. Le circostanze dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti.

Morto Andrei Krukowski, capo del resort di Sochi legato a Gazprom

La tragedia è avvenuta domenica 1 maggio. Quel giorno, il servizio stampa polacco di Krasnaya Polyana, ha riferito che Krukowski è morto sulla strada che porta alla fortezza di Aczipse. È caduto da un dirupo ed è stato portato d’urgenza in ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvarlo.

Krukowski aveva 37 anni, era nato a Mosca ed era un economista. Ha studiato, tra l’altro, in un’università di Economia a Londra. Negli anni tra il 2001 e il 2014 ha ricoperto incarichi di rilievo in società commerciali. Nel 2012 si era trasferito da Mosca a Sochi. Tre anni dopo, ha iniziato a lavorare nella località di Krasnaya Polyana. Il comproprietario dell’impresa è, tra l’altro, la compagnia petrolifera statale Gazprom.

Altre morti sospette di manager di Gazprom

Di recente, ci sono state diverse morti di manager associati a Gazprom. Nella seconda metà di aprile, i media spagnoli hanno riferito che la polizia ha trovato i corpi in una tenuta di lusso nella località di Lloret de Mar, vicino a Barcellona, di Sergei Protosenia, ex vicepresidente del colosso privato russo del gas Novatek (Gazprom ne ha una partecipazione), e di sua moglie e sua figlia. Secondo i risultati preliminari, il russo ha ucciso sua moglie e sua figlia e si è suicidato. I servizi tengono conto anche della versione secondo cui nella villa si sarebbe verificato un triplice omicidio.

Il 18 aprile, i corpi dell’ex vicepresidente della Gazprombank, Władysław Awajew, della moglie e della figlia adolescente sono stati trovati in un appartamento a Mosca. Il servizio stampa della Commissione Investigativa ha poi informato il portale RBK che “si stanno prendendo in considerazione diverse versioni di questo evento”.

Il 30 gennaio di quest’anno, il sito web della RBK ha scritto che il corpo di Leonid Shulman, 60 anni, capo del servizio di trasporto Gazprom-Invest, è stato trovato in una delle case estive nella regione di Vyborg nella regione di Leningrado. L’uomo stava per suicidarsi. All’inizio di marzo, l’indipendente “Novaya Gazeta” ha annunciato un’altra morte del manager di Gazprom, il 61enne Alexander Tiuliakov. Il suo corpo è stato trovato in un garage nel territorio di un cottage estivo, sempre nella regione di Vyborg. Accanto a Shulman è stata trovata una lettera d’addio, ma – come ha sottolineato Novaya Gazeta – il suo contenuto non è stato divulgato.