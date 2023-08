Salt Bae accusato da ex dipendente: “Costretta a mostrare i piedi a un cliente”

Salt Bae, al secolo Nusret Gökçe, il macellaio turco più famoso del mondo, è al centro di svariate controversie legali, dal momento in più occasioni è stato accusato dai suoi dipendenti di aver sottratto loro le mance, di discriminazione sessuale e razziale, oltre che di violazione delle leggi sul posto di lavoro. L’ultima accusa, con tanto di causa, è di Cattysha Flores, una ex dipendente.

Salt Bae, la denuncia di una ex dipendente

La donna ha lavorato presso la steakhouse Nusr-Et Midtown di New York tra il 2019 e il 2021, quando è iniziata la causa. La donna ha spiegato che nel locale viene esplicitamente chiesto ai dipendenti di non indispettire o infastidire i clienti e, quindi, di assecondare ogni loro richiesta, anche quelle inappropriate. E proprio una di queste è quella che un cliente avrebbe richiesto alla donna, ovvero di mostrargli i piedi. Salt Bae, invece di “schierarsi” con la sua dipendente, le avrebbe chiesto di far vedere i piedi al cliente perché quest’ultimo era solito concedere cospicue mance.

Le altre accuse

Inoltre la donna dichiara di aver chiamato la polizia per ben due volte, per atteggiamenti di questo tipo, consumati davanti a Salt Bae che, però, “non ha intrapreso alcuna azione per affrontare la situazione, dando il consenso quindi al comportamento dei suoi manager del ristorante”.