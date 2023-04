Sposa suo cugino per sbaglio, donna lo scopre solo dieci anni dopo

Una donna sposa un uomo, ma solo dopo dieci anni (e tre figli insieme) scopre che è suo cugino. La storia arriva dagli Stati Uniti, precisamente dal Colorado. Protagonista è Celina Quinones.

Donna sposa il cugino per sbaglio, lo scopre 10 anni dopo

Celina ha scoperto la parentela con suo marito, Joseph, dopo aver esaminato il suo albero genealogico. Poi la coppia ha avuto le conferme ufficiali sottoponendosi ai test del DNA. Una notizia, seppur terribile sotto alcuni punti di vista, che però non ha scoraggiato la donna: “Non tornerei indietro”.

Parlando del trauma su TikTok, ha raccontato: “Ho sposato mio marito nel 2006. Senza pensarci abbiamo avuto tre figli. Abbiamo scoperto che eravamo parenti e cugini. I miei figli e mio marito sono tutto per me e ci abbiamo messo una pietra sopra. Tutti i nostri figli hanno 10 dita delle mani e 10 dei piedi. È un buon rompighiaccio”.

La donna ha insistito sul fatto che non avevano idea di essere parenti quando si sono messi insieme per la prima volta. “Abbiamo passato 17 anni insieme. No, non lo sapevamo finché non abbiamo fatto il test del DNA”, ha spiegato in un altro video. “Lui è ancora e sarà il mio tutto. Non lascerò che un po’ di sangue distrugga quello che abbiamo creato, questa bellissima famiglia”.

La reazione dei social

La rivelazione però ha suscitato una forte reazione da parte degli utenti. “Si assomigliano letteralmente, come hanno fatto a non accorgersene?”. Un altro utente ha detto: “Quindi avete deciso di stare insieme? È una cosa da malati”.

Rispondendo a un utente che le chiedeva di spiegare la storia, la Quinones ha rivelato di aver “dato di matto” quando l’ha scoperto. “Ho scoperto di essere imparentata con tre bambini. Ho fatto il test del DNA, credo nel 2016, e sì, è stato devastante perché mi sono detta: «Tesoro, siamo parenti, ma dovremmo stare insieme? Questo è strano. Mi ha davvero spaventato”.