Striscia di Gaza. Mentre continuano i bombardamenti e un cessate il fuoco appare ancora molto lontano, il valico di Rafah con l’Egitto è stato aperto questa mattina per consentire agli stranieri e ai palestinesi con nazionalità straniera di lasciare la Striscia. Il valico resterà aperto per 5 ore e consentirà ali aiuti umanitari di entrare a Gaza.

Sono intanto seicentomila i palestinesi che negli ultimi giorni hanno abbandonato le loro abitazioni nel nord della Striscia e a Gaza City. Seguendo le istruzioni giunte da Israele, hanno oltrepassato il Wadi Gaza, nel settore centrale, per mettersi al riparo dai combattimenti.

Gaza governata da Onu e Lega Araba?

E mentre Israele bombarda cercando in questo modo di colpire Hamas, la diplomazia lavora per evitare l’allargamento della guerra e liberare gli ostaggi. Si pensa però anche al futuro governo di Gaza al termine dell’intervento israeliano. Una delle ipotesi considerata è ricorrere all’uso della United Nations Relief and Works Agency per portare gli aiuti umanitari e far funzionare la basilare amministrazione, protetta da una missione autorizzata dall’Onu allo scopo di garantire la sicurezza.

In questo scenario la Lega Araba farebbe da cerniera. Non a caso il ministro degli Esteri statunitense Anthony Blinken ha incontrato nei giorni scorsi i leader di Arabia Saudita ed Egitto, paesi che svolgono un ruolo cruciale nel trovare una soluzione in caso di vuoto di potere a Gaza.

Biden: “Ai paesi arabi la normalizzazione con Israele conviene”

Il presidente Usa Joe Biden, in un’intervista al programma tv “60 Minutes” ha spiegato che la normalizzazione dei rapporti con Israele conviene a tutti: “I sauditi, gli emirati e le altre nazioni arabe comprendono che la loro sicurezza e la loro stabilità miglioreranno se si normalizzerà le relazioni con Israele. Ci vorrà del tempo per portarla a termine, ma la direzione verso la normalizzazione ha senso sia per le nazioni arabe che per Israele”, ha spiegato il presidente Usa.

Biden ha poi parlato di un’eventuale occupazione israeliana di Gaza. Per il presidente Usa sarebbe “un grosso errore” dato che Hamas non rappresenta tutti i palestinesi. Biden ribadisce che Hamas deve essere completamente eliminato, ma che deve esserci anche una strada verso uno Stato palestinese. Il presidente afferma che non pensa tuttavia che Israele perseguirà questa strada in questo momento.

“Nessuna prova sul coinvolgimento dell’Iran”

Nella stessa intervista, il presidente americano Joe Biden ribadisce che non ci sono “prove chiare” del coinvolgimento dell’Iran nell’attacco di Hamas contro Israele: “L’Iran sostiene costantemente Hamas e Hezbollah, ma del fatto se abbiano avuto preconoscenza o aiutato a pianificare l’attacco non ci sono prove al momento”.

“Usa nazione potente, possiamo occuparci sia di Israele, sia dell’Ucraina”

Il presidente americano Joe Biden assicura che gli Stati Uniti sono “la nazione più potente della storia del mondo” e che possono “occuparsi” contemporaneamente delle guerre in Medio Oriente e in Est Europa senza mettere a rischio la proprio difesa. Nell’intervista al programma della Cbs, alla domanda se le guerre in Israele e in Ucraina fossero troppe da affrontare contemporaneamente per gli Usa il presidente democratico ha risposto: “No. Siamo gli Stati Uniti d’America, per l’amor di Dio. La nazione più potente della storia: non nel mondo, ma nella storia del mondo. Possiamo occuparci di entrambi e mantenere comunque la nostra difesa internazionale complessiva”.

Biden ha spiegato che aiutare Israele e l’Ucraina è importante per la sicurezza degli Stati Uniti. “In Ucraina uno dei miei obiettivi è impedire a Putin, che ha commesso lui stesso crimini di guerra, di occupare un paese indipendente che confina con gli alleati della Nato e con la Russia. Immaginate cosa succederebbe ora se riuscisse ad avere successo: avete mai conosciuto una grande guerra in Europa nella quale non siamo stati risucchiati?”, ha chiesto il presidente Usa.

Riguardo al suo sostegno a Israele, Biden ha spiegato: “Gli ebrei sono stati soggetti ad abusi, pregiudizi e tentativi di annientarli per più di mille anni. Per me è una questione di decenza, rispetto, onore. È semplicemente sbagliato, sbagliato, sbagliato. Viola ogni principio religioso che ho e ogni singolo principio che mio padre mi ha insegnato”.