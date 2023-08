Almeno 73 persone sono morte e più di 40 ferite in un incendio che ha devastato un edificio di cinque piani nel centro di Johannesburg in Sudafrica.

Decine di altre persone sono rimaste ferite, alcune per inalazione di fumo, e sono state ricoverate negli ospedali locali, ha dichiarato il portavoce dei servizi di gestione delle emergenze Robert Mulaudzi. “Abbiamo recuperato 73 corpi”, ha detto Mulaudzi all’emittente locale Enca.

I vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso.

“La polizia afferma che si tratta di un edificio abbandonato, dove si stima che vivessero circa 200 persone”. Lo scrive su X il sito sudafricano Eyewitness News. Spiega il sito: “I servizi di emergenza dicono di aspettarsi che il numero delle vittime continui a salire”.

Le cause dell’incendio non sono note

Le cause dell’incendio non sono ancora note. La Polizia è sul posto con i pompieri ed ha isolato l’area. L’edificio, una struttura in mattoni rossi e bianchi, si trova in una zona disagiata dell’ex distretto commerciale del centro economico del Sudafrica.