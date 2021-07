Tempesta di sabbia nello Utah: 7 persone morte in un maxi tamponamento a Kanosh (Foto da video)

Tempesta di sabbia nello Utah, negli Stati Uniti. Sette persone sono morte in un maxi tamponamento tra auto. Tamponamento causato dalla scarsa visibilità dovuta alle condizioni meteorologiche.

Tempesta di sabbia nello Utah: 7 morti in tamponamento

Almeno sette persone sono morte e numerose altre sono rimaste ferite gravemente il pomeriggio di domenica 25 luglio in Utah. A causa di una tempesta di sabbia che ha provocato un tamponamento a catena vicino a Kanosh (centro).

Utah: 20 vetture coinvolte nell’incidente

Secondo quanto riporta la Cnn, almeno 20 tra vetture e camion sono rimaste coinvolte nell’incidente. Le autorità locali non escludono che il bilancio delle vittime possa aumentare poiché alcuni dei feriti sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche.