Terremoto, lezione da Taiwan su come ridurre i danni anche per l’Italia

Il terremoto è inevitabile, ma il disastro che ne segue non lo è, osservano smarriti e a bocca aperta in California dopo il minimo danno causato da una scossa di magnitudo 7,4 a Taiwan il 3 aprile 2024. Ci fosse in Italia qualcuno che pensa alle cose serie e non a Salvini o Schlein forse se lo chiederebbero anche da noi.

Lezioni per la California da Taiwan, titola il Los Angeles Times un articolo di Hannah Fry, Summer Lin e Corinne Purtill: “Un potente terremoto nell’ora di punta che ha scosso Taiwan, uno dei luoghi più preparati al mondo per i terremoti, mercoledì mattina, potrebbe fornire lezioni cruciali per la California meridionale”.

Ci permettiamo di aggiungere: e per l’Italia tutta. L’ultimo grande terremoto di Taiwan è avvenuto nel 1999, ricorda il LA Times, quando un terremoto di magnitudo 7,6 colpì circa 90 miglia a sud-ovest di Taipei, uccidendo quasi 2.500 persone. Cosa accadde dopo lo ricorda Yimou Lee di Reuter’s rispondendo alla domanda: Perché Taiwan era così ben preparata al terremoto?

PERCHé TAIWAN ERA BEN PREPARATA AL TERREMOTO?

Quando un terremoto di magnitudo 7,2 ha colpito mercoledì la contea di Hualien, pittoresca e in gran parte rurale, sulla costa orientale di Taiwan, il funzionario locale Chang Tung-yao sapeva esattamente cosa fare, avendo sperimentato un terremoto simile sei anni prima.

Nel giro di due ore dal terremoto, che ha colpito poco prima delle 8 del mattino (0000 GMT), mentre le persone si stavano preparando per andare al lavoro, Chang ha detto che è stato organizzato un rifugio di emergenza in una scuola vicina dove più di 130 residenti hanno trascorso la notte.

Dal terremoto del 2018 di magnitudo 6.4, in cui morirono sette persone, Chang ha affermato che le autorità locali hanno rafforzato il coordinamento con le unità governative e le organizzazioni non governative per la risposta e i soccorsi in caso di calamità.

Questa volta, i funzionari della contea e la polizia, insieme ad altre unità che hanno aiutato a evacuare i residenti nelle aree colpite del centro di Hualien, hanno lavorato insieme per ripulire uno degli edifici danneggiati prima che potesse crollare a causa di eventuali scosse di assestamento.

IL TERREMOTO DEL ’99 FECE 2 MILA MORTI, NEL 2026 SONO STATI 100

Più di 100 persone sono morte in un terremoto nel sud di Taiwan nel 2016, mentre un terremoto di magnitudo 7,3 ha ucciso più di 2.000 persone nel 1999.

Quel terremoto del 1999, comunemente chiamato il “terremoto 921” poiché si verificò il 21 settembre, fu uno stimolo per il governo a rivedere i regolamenti edilizi e rafforzare le leggi sulla gestione dei disastri.

Un inasprimento delle norme edilizie ha contribuito a preparare meglio l’isola al disastro.

IMPARARE LE LEZIONI DEI TERREMOTI, PREPARANDOSI ALL’ASSALTO DELLA CINA

A Hualien, Donna Wu, vicedirettrice della filiale della contea di The Mustard Seed Mission, un gruppo cristiano, ha affermato che la risposta nel 2018 è stata caotica.

“Tutti facevano la stessa cosa. I compiti non erano coordinati”, ha detto. “Questa volta, ogni gruppo ha compiti diversi.”

Taiwan ha un’altra ragione convincente per preparare la sua risposta: il potenziale attacco da parte della Cina, che ha aumentato la pressione militare e politica per cercare di costringere il governo democraticamente eletto di Taiwan a cedere alle rivendicazioni di sovranità di Pechino.

Il sistema di allerta terremoti, con il suo penetrante allarme sui telefoni cellulari, è lo stesso che il governo utilizzerebbe per avvisare di un imminente raid aereo cinese.

Taiwan tiene ogni anno le sue esercitazioni di difesa civile a Min’an, nominalmente per concentrarsi sui disastri naturali, anche se l’anno scorso ha anche trattato come rispondere alle conseguenze di un attacco cinese come parte di tali esercitazioni.

Le città e le contee di Taiwan hanno soccorritori in stand-by 24 ore al giorno, pronti a rispondere quasi in un attimo ai disastri.

Meno di un’ora dopo l’ultimo terremoto, ad esempio, il governo della città meridionale di Kaohsiung aveva mobilitato le sue squadre di soccorso per andare a Hualien e le aveva inviate alla vicina base aerea di Pingtung per essere trasportate dall’aeronautica militare.