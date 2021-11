Terry Kelly, il rapitore della piccola Cleo: ossessionato dalle bambole. Ha cercato di farsi male in carcere

E’ ossessionato dalle bambole, le Bratz in particolare, Terry Kelly, il rapitore di Cleo Smith, la bambina australiana di 4 anni ritrovata dopo 18 giorni a Carnavon, nella Western Australia, in una casa distante appena 7 minuti a piedi da quella in cui vive con la mamma e la sorellina appena nata.

Terry Kelly e gli account falsi sui social in cui parlava della sua famiglia, immaginaria

Terry Kelly, 36 anni, sui social aveva diversi profili in cui pubblicava immagini della sua famiglia immaginaria: ci sono foto di bambini e familiari.

Ma in realtà l’uomo è solo, senza figli.

In uno degli account anche le foto di una stanza delle bambole. Forse la stessa dove aveva rinchiuso la piccola Cleo.

Fuori la casa è in totale stato di abbandono. Nel giardino le erbacce, la spazzatura e l’erba alta. Le finestre completamente oscurate. Nessuno dall’esterno può vedere dentro. Nessuno dall’esterno avrebbe potuto accorgersi della piccola.

La bambina quando sono entrati gli agenti stava giocando con le bambole

Quando gli agenti sono entrati dentro casa per salvare la bambina lei era tranquilla, con un pigiama pulito e stava giocando con delle bambole.

“L’ho visto entrare e uscire – raccontano i vicini – non ci ho mai interagito davvero: questo è un quartiere molto amichevole, ma lui era riservato”.

“Sembrava un tipo tranquillissimo – ha spiegato Rennee Turner che lo conosciuto poche settimane fa in occasione di un corso di formazione -. Forse è un po’ un strano, ma non pensavo potesse fare una cosa del genere. L’ho incontrato qualche giorno fa in un negozio e in effetti mi fissava senza dire nulla, ma lo ha sempre fatto e non ci ho pensato più di tanto”.

Terry Kelly in carcere

Terry Kelly è ora in carcere e ha anche tentato di farsi del male sbattendo più volte la testa contro le sbarre.