Tik Tok, la sfida che vede le persone saltare da imbarcazioni che si muovono ad alta velocità, è ritenuta responsabile di QUATTRO morti in Alabama, mentre un poliziotto afferma che le vittime si sono spezzate il collo all’istante.

La gara prevede un salto dalla poppa di un motoscafo lanciato ad alta velocità. Le persone si devono gettare nella scia dell’imbarcazione mentre questo continua la sua corsa.

Funzionari di polizia e squadre di soccorso hanno dichiarato che negli ultimi sei mesi quattro persone sono annegate per la gara. Si tratta di morti che potevano essere evitate.

Le vittime si sono rotte l’osso del collo in questa assurda sfida che riguarda non solo giovani ma anche individui di mezza età. A febbraio, un padre che, con i suoi tre figli, la moglie ed altri amici, si trovava su una barca. La sua morte è stata registrata. A maggio, l’incidente più recente, ha coinvolto un uomo di mezza età.

Il capitano Jim Dennis della squadra di soccorso di Childersburg si è detto convinto che l’idea di essere ripresi da telecamere, di venire in seguito postati sui social per partecipare alla sfida su Tik Tok, porta le persone a sottovalutare i rischi, avendo come unico obiettivo quello di mettersi in mostra.

È convinzione che questa pratica assurda di sfidare la morte, consapevoli o meno, riguardi anche altre regioni del paese come un video che si pensa sia girato sul lago Norman, in North Carolina, che riprende cinque persone che saltano da una imbarcazione veloce.

La notizia positiva è che molte persone, venute a conoscenza delle morti in Alabama, hanno postato innumerevoli commenti al video del 2021, invitando a riflettere su questa follia.

La tendenza a sfide pericolose da postare online si sta purtroppo diffondendo anche tra i giovanissimi che partecipano incoscienti alla Benadryl Challenge, pratica che prevede l’assunzione di compresse di antistaminici per provocare allucinazioni prima di postare i video della loro esperienza.

Due adolescenti sono morti negli ultimi mesi: Chloe Marie Phillips, 15 anni, è morta nell’agosto 2020, Jacob Stevens, 13 anni, ad aprile, e si hanno altre notizie di giovani ricoverati in gravi condizioni per questa nuova follia da pubblicare su Tik Tok.