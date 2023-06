Titan. L’aria all’interno del sottomarino è ufficialmente terminata e la ricerca dei 5 dispersi non ha dato purtroppo esito positivo. E questo malgrado nell’area di ricerca siano arrivate diverse nuove navi.

Gli esperti avevano segnato le 11 (ora italiana) di questa mattina come tempo limite, prima che l’ossigeno a disposizione del batiscafo si esaurisse. Il tempo, dunque, sarebbe scaduto. Se anche gli occupanti del sottomarino stessero il più possibile fermi per non consumare l’ossigeno il tempo si allungherebbe non di tantissimo.

Titan, soccorritori hanno ampliato l’area di ricerca ma l’ossigeno è finito

I soccorritori hanno ampliato l’area di ricerca in quella che appare ormai come una missione disperata. Non è chiaro se i dispersi siano ancora vivi, ma le ricerche continuano senza sosta.

Sul posto è arrivata anche la nave francese Atalante che trasporta un robot per le immersioni in grandi profondità. Il robot è in grado di immergersi a profondità estreme, fino a 6.000 metri. Denominato Victor 6000, è dotato di bracci controllati a distanza che possono essere utilizzati per tagliare i cavi o eseguire altre manovre per liberare un’imbarcazione rimasta bloccata. Sebbene il veicolo non possa sollevare il Titan in superficie da solo, potrebbe aiutare ad agganciarlo a una nave in superficie.

Titan: “Se il sommergibile si trova servono altre 4 ore”

Il sommergibile dell’Oceangate è scomparso da domenica mentre era in immersione per raggiungere il relitto del Titanic. Spiegano gli esperti che, anche se fosse trovato a breve, ci vorrebbero almeno altre 4 ore per riportare il sommergibile in superficie ed aprire il portellone da fuori.

In un briefing dal Science Media Centre, seguito dalla Bbc, Alistair Greig, professore di ingegneria marina presso l’University College di Londra, e Rob Larter, geofisico marino del British Antarctic Survey, alla domanda su quanto tempo potrebbe volerci per portare il sottomarino in superficie una volta trovato, hanno risposto: “Non sappiamo quanto tempo ci vorrebbe ma in uno scenario operativo normale pensiamo ci vogliano circa due ore per scendere in profondità e ancora circa due ore (per risalire)”. Larter ha aggiunto che “più lungo è il tempo che trascorre, minori saranno le possibilità di successo”.