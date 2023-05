Troppi uomini cambiano sesso per evitare la guerra, la Russia prepara una nuova legge anti gay

Troppi uomini cambiano sesso per evitare la guerra in Ucraina e così la Russia si prepara a varare una nuova legge per vietare il cambio in assenza di un intervento chirurgico. Tutto, semplicemente, vero.

Il governo russo: troppi uomini cambiano sesso per evitare la guerra

In Russia, infatti, al momento si può cambiare sesso senza dover aspettare l’intervento chirurgico. Ovviamente in questi mesi in molti ne hanno approfittato per evitare la leva obbligatoria. Altrettanto ovviamente l’impennata dei numeri non è passata inosservata nei documenti dei tavoli ministeriali e ora il Governo russo vuole provare a correre ai ripari modificando la legge.

“Presto vi saranno emendamenti introdotti alla Duma per impedire il cambio di sesso senza riattribuzione chirurgica”, ha annunciato infatti Nina Ostanova, il capo del comitato della Duma per la famiglia, le donne e i bambini.

“A causa dell’Operazione Speciale – spiega – molti giovani ricorrono alle cliniche private per dichiarare il cambio di sesso e evitare la coscrizione. Il registro civile non ha problemi a registrare i matrimoni di queste persone”.

Rispondendo a chi le chiedeva se il nuovo giro di vite sia legato all'”operazione speciale” e alla mobilitazione parziale, ha osservato: “Sì, sia il ministero della Giustizia che i parlamentari della Duma sospettano che le transizioni siano aumentate in concomitanza con la guerra. Sembra che molti di coloro che non hanno avuto il tempo di fuggire in Georgia e Kazakistan si siano precipitati in cliniche private per chiedere aiuto, e questa non è una lacuna nella legislazione, ma una lacuna nell’educazione di un’intera generazione”.