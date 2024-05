Un nuovo video, precedentemente non divulgato, svela ulteriori dettagli riguardanti Matteo Falcinelli, lo studente italiano coinvolto in un arresto a Miami nella notte tra il 24 e il 25 febbraio. L’arresto è avvenuto per resistenza e oltraggio alle forze dell’ordine e violazione di domicilio, quando Falcinelli ha cercato di rientrare in un locale per recuperare i suoi due cellulari. Questo secondo video emerge dopo il primo che ha suscitato scalpore sia in Italia che oltre confine.

Nelle nuove immagini, scrive La Repubblica, il ragazzo italiano appare seduto su una panca di metallo all’interno di una cella, con le braccia ammanettate dietro la schiena e ferite visibili sul volto. Il giovane sembra confuso riguardo al motivo del suo arresto, mentre un poliziotto gli risponde con tono brusco e minaccioso, sottolineando che deve comportarsi bene e rimanere calmo. Quando Falcinelli si lamenta del trattamento ricevuto e delle manette, l’agente lo minaccia di ulteriori conseguenze se non collabora.

Il North Miami Beach Police Department per il momento non ha commentato la vicenda, ma ha promesso di rilasciare una dichiarazione dettagliata a breve. Il Miami Herald ha riportato l’attenzione sollevata in Italia riguardo alle immagini dell’arresto e ha intervistato l’avvocato di Falcinelli negli Stati Uniti, Chad Piotrowski, il quale ha denunciato un uso eccessivo della forza da parte della polizia. Piotrowski ha anche criticato il metodo di restrizione utilizzato, definendolo inappropriato e potenzialmente pericoloso.