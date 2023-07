Ucciso a 14 anni da una puntura di zanzara durante una vacanza in Brasile. Matteo Chieu era originario di Tolmezzo, in Friuli. Come si legge sul sito FriuliOggi, il giovane si trovava in Brasile con la madre, Danise Farias, orinaria Salinópolis nello Stato del Pará. L’adolescente era arrivato nel Paese sudamericano per il secondo anno consecutivo per trascorrere del tempo con la famiglia materna.

Le sue condizioni del ragazzo sarebbero iniziate a peggiorare a casa in seguito alla puntura dell’insetto. Inutile la corsa in ospedale, è morto ieri sera dopo sintomi deliranti che farebbero ipotizzare una possibile malaria, ma non ci sono ancora certezze sul decesso.

Il ragazzo aveva concluso quest’anno la prima superiore al liceo scientifico Paschini. Una famiglia conosciuta e rispettata quella di Matteo. Il padre è il titolare di un negozio nel centro di Tolmezzo. La nonna è una storica maestra delle scuole elementari della città, mentre suo nonno, scomparso 15 anni fa, era stato anche consigliere regionale.

“Apprezziamo – ha fatto sapere la mamma via social – tutte le preghiere e i messaggi di amore e affetto in questo momento molto doloroso per tutti noi che abbiamo conosciuto questo angelo molto speciale”.